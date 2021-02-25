Dükkan sahibi Kılıçdaroğlu'na döner tattırmak isteyince olanlar oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için Aksaray'a gitti. Kentteki çarşıyı dolaşarak esnafla sohbet eden CHP lideri, bir dönerciye uğradı.



Dükkan sahibi, Kılıçdaroğlu'na dönerini tattırmak için bir önceki günden hazırlık yaptığını söyleyerek bir tabak hazırladı.







"MALI GÖTÜRDÜ"



Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu, " Fazla koyma, bir lokma alacağım zaten. Şimdi ben bunu yiyeceğim, diyecekler ki malı götürdü." ifadelerini kullandı.







"AĞZINIZI AÇMADAN YİYİN O ZAMAN"



Gülüşmelerin ardından "Bununla mı götürmüş olacaksınız." diyen dükkan sahibine Kılıçdaroğlu, "Ağzımızı açıyoruz, bir sürü laf çıkıyor." şeklinde yanıt verdi.



Esnaf ise Kılıçdaroğlu'na "Ağzınızı açmadan yiyin o zaman." dedi.



MASKESİZ DOLAŞTI!



Öte yandan her fırsatta maske ve mesafe tedbirleri üzerinden dem vuran CHP'li heyetin dükkan ziyaretinde maske ve mesafe kurallarına uymaması da dikkatlerden kaçmadı.