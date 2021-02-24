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CHP ve İYİ Partili isimlerin 'Kıble uzmanı' iddiası yalan çıktı!

CHP ve İYİ Parti'li isimlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik iftira ve karalama kampanyası sürüyor. CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger ve İYİ Partili Levent Özeren gibi isimlerin ortaya attığı 'Diyanet İşleri Başkanlığı’na 81 ile 4 bin 500 TL maaşla kıble uzmanı atandı” iddiası da yalan çıktı.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 21:03
CHP ve İYİ Partili isimlerin 'Kıble uzmanı' iddiası yalan çıktı!

CHP ve İYİ Parti'li isimlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik iftira ve karalama kampanyası sürüyor.

Siyasilerin; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 il için kıble uzmanı aldığı iddiasının yalan olduğunu bildirildi.

ORHAN: '81 İLE 4.500 MAAŞLA KIBLE UZMANI ATADIĞI İDDİASI BAŞTAN SONA YALAN'
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; 'Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4 bin 500 TL maaşla kıble uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır' dedi.

Burak Orhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 il için kıble uzmanı aldığı iddiasını gerçek dışı olduğunu açıkladı.

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZDA KIBLE UZMANI DİYE BIR KADRO YOK'

Burak Orhan şunları söyledi:

'Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4 bin 500 TL maaşla kıble uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır.'

'Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda 'Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir' denilmiştir.'

'Rapordaki ifade çarpıtılarak 81 ile kıble uzmanı atanacak diye algı operasyonu yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda kıble uzmanı diye bir kadro yoktur.'

İŞTE YALANI YAYAN O İSİMLER

Sabah'ın haberine göre CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran ve İYİ Partili Levent Özeren'in; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 il için kıble uzmanı aldığına yönelik yalan paylaşımda bulundu.






Erdal AksüngerMilletvekili

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