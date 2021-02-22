Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.







LİSTEDE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İL!



Koca'nın açıkladığı tabloda, En yüksek vaka sayısına sahip il 228.4 ile Ordu olurken, en düşük vaka oranına sahip il ise 3,21 ile Hakkari oldu.