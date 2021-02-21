Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimde sınavlarla ilgili flaş açıklama!

Bakan Selçuk, ''1 Mart'ta ilkokul 1,2,3,4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sınavlarımızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.'' ifadelerini kullandı.



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