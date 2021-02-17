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Meteorolojiden 15 ilde yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağmaya devam edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bölümünü günlerdir adeta esir alan kar yağışının bugün de yer yer etkili olacağı belirtildi. Özellikle Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bursa çevreleri ile Ordu, Giresun, Tokat, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevreleri için "yoğun kar yağışı" uyarısı yapıldı. Günlerdir kar yağışı devam eden İstanbul için de yeni tahminlerde bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba günü hava durumu tahminleri...

Güncel / 17 Şubat 2021 Çarşamba 07:24
Meteorolojiden 15 ilde yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağmaya devam edecek mi?

İstanbul'da 14 Şubat'tan itibaren aralıksız yağan kar yağışı haftanın 3'üncü günüde de devam ediyor. Etkili olan kar yağışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğuna yol açtı. İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade' den başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıp yoğun trafik oluşturdu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 62'Yİ GÖRDÜ
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çift yönlü trafik oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.40 itibariyle yüzde 62'yi gördü.

İSTANBUL'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR!
Sabah saatlerinden bu yana yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte İstanbul'da adeta göz gözü görmüyor. Birçok ilçede yoğun kar yağışı hız kesmeden etkisini sürdürüyor.

İŞTE MGM'NİN YENİ TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette; Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa); Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'da fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey, kuzeydoğulu yönlerden Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa); Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğulu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Giresun

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