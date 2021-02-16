USD (Alış - Satış) : 6,92 - 6,93 EURO (Alış - Satış) : 8,40 - 8,42

İlklerin tatbikatı 'Aman 2021' sona erdi!

Pakistan'ın ev sahipliğinde ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla icra edilen çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2021 tamamlandı.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 18:00
İlklerin tatbikatı 'Aman 2021' sona erdi!

Pakistan Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Umman Denizi'nde icra edilen "AMAN 2021 Deniz Tatbikatı"nın kapanış törenine Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve aralarında askeri yetkililer, bakanlar ve yabancı diplomatların olduğu üst düzey isimler katıldı.

Tatbikata katılan ülkelerin deniz ve hava araçlarının selamlamasıyla başlayan törende, Alvi'ye tatbikatta icra edilen senaryolara ilişkin bilgi verildi.

Alvi, burada yaptığı konuşmada, "tatbikatın tüm paydaşların ortak çabalarıyla bölgeyi daha barışçıl ve güvenli hale getirmenin yolunu açacağını" ifade etti.

Türkiye, ABD, Çin başta olmak üzere, Bangladeş, Sri Lanka, Endonezya ve Afrika Birliği ülkelerinin katıldığı tatbikatta toplam 45 ülke donanma ve çeşitli askeri unsurlarıyla yer aldı.

Rusya, son 10 yılda NATO ülkelerinin bulunduğu bir tatbikatta ilk kez boy gösterdi.

AMAN-2021 tatbikatı, Umman Denizi'nde 12 Şubat'ta başlamıştı.

Sri LankaUmmanEndonezyaPakistanBangladeş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı