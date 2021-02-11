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Trump'a yeni suçlama! Bu sefer covid-19...!!!

Ünlü tıp dergisi Lancet'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüs ölümleri nedeniyle ABD eski Başkanı Donald Trump'ı suçladı. Dergi, kötü tablonun Trump yönetiminin tercihlerinin ve ihmallerinin belirleyici olduğu belirtildi.

Dünya / 11 Şubat 2021 Perşembe 21:44
Trump'a yeni suçlama! Bu sefer covid-19...!!!

ABD corona virüs tablosunda hem vaka sayısında hem de ölümlerde dünyada ilk sırada. Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan son rapora göre ölümlerin yüksekliğinden Trump yönetimi sorumlu.

Ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan bir raporda "ABD'de Covid-19 ölümlerinin yüksekliğinden Trump yönetimi sorumlu" ifadesi yer aldı.

Bir grup bilim insanı, "Trump döneminde kamu sağlığı" başlıklı bir rapor hazırladı.

Raporda, ABD'de Covid-19 ölüm oranının G-7 ülkelerinin ortalamasının üzerinde olduğu vurgulandı. Rapora göre ölüm oranı; ABD ile benzer gelişmişlik düzeyine sahip bu ülkelerle eşit olsaydı, 2020'de Covid-19'a bağlı can kayıpları yüzde 40 daha az olacaktı.

Söz konusu tablonun ortaya çıkmasında Trump yönetiminin tercihlerinin ve ihmallerinin belirleyici olduğu belirtildi.

Bilim insanları, "Vakaların ve ölümlerin çoğu önlenebilirdi. Donald Trump, ABD nüfusunu salgınla mücadele için yüreklendirmek yerine kamuoyunun önünde tehdidi azımsamayı tercih etti, tedbirlere karşı tutum takındı ve uluslararası iş birliğinden kaçındı" ifadelerini kullandı.

ABD sağlık sistemindeki yapısal sorunlara da dikkat çekilen raporda; beyaz Amerikalılar ile Afro-Amerikalılar arasındaki ölüm oranı farkının yüzde 50 arttığı vurgulandı.

Latin Amerikalıların ortalama yaşam beklentisinin ise 3,5 yıl azaldığı belirtildi.

Raporda, "Trump, düşük ve orta gelirli beyazların yaşam beklentilerinin düşmesi nedeniyle duydukları öfke ve memnuniyetsizliği istismar ederek ırkçı hisleri ve yabancı düşmanlığını körükledi." ifadelerine de yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri,coronavirüs vaka ve ölü sayısının dünyada en fazla görüldüğü ülke.

ABD'de salgın nedeniyle bugüne kadar 483 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı ise 28 milyon yaklaştı.

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