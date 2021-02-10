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Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak için alkış tutan Batı'ya sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını bahane ederek olay çıkarmaya çalışan provokatörlere destek veren Kati Piri'ye tepki gösterdi. Soylu, "Kirli taleplerinde yaşlanacaksın" dedi.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:03
Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri'nin Twitter paylaşımına cevap verdi.

Bakan Soylu, Piri'nin 'Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için' yazılı paylaşımını alıntılayarak, 'Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek' cevabını verdi.

Boğaziçi eylemlerine ilişkin konuşan Bakan Soylu, 'Birileri gezi hevesliği içerisinde. Buna bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir.' ifadelerini kullandı...

Selahattin Demirtaşİşçi PartisiHollanda

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