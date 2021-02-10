ABD'de 54 senatörden Biden'a skandal 'Türkiye' mektubu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

ABD 50'den fazla senatör, Başkan Joe Biden'a Türkiye ile ilgili mektup yazarak, skandal ithamlarda bulundu.







TÜRKİYE'YE BASKI YAPILMASI ÇAĞRISI



Senato'da toplam 100 üye bulunuyor. Bunlardan 54'ünün imza attığı mektupta, Biden yönetiminden Türkiye'deki insan haklarını korumak için daha çok baskı yapması istendi.







Ron Wyden ve Marco Rubio tarafından hazırlanan mektupta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iç siyasette muhalefeti marjinalleştirdiği, eleştiri yapan basını susturduğu ve gazetecileri tutukladığı gibi saçma iddialara yer verilirken, dış politikada atılan adımlar da eleştirildi.







TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINA LAF ATILDI



Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların imzasını taşıyan mektupta, Başkan Erdoğan'ın dış politikasının zaman içinde 'kavgacı' bir hal aldığı öne sürüldü.







TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKTILAR



Türkiye'nin YPG'ye operasyonlarını 'onlar DAEŞ'la savaşıyorlardı' diyerek örgütü korumaya almaya çalışılan mektupta, 'Türkiye, Suriye'de DAEŞ ile savaşan ABD destekli Kürtlere küstahça saldırdı, tüm uyarılara rağmen Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın aldı ve Azerbaycan'ı Ermenistan ile toprak anlaşmazlığını çözmek için şiddet kullanmaya teşvik etti' gibi ifadeler kullanıldı. Konuyu 15 Temmuz darbe girişimine getiren ve FETÖ üyelerini iade etmemelerini örtbas etmeye kalkışan senatörler, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve diğer ülkelere 2016'daki başarısız darbeden sorumlu olduğu Türk vatandaşlarını iade etmeleri için baskı yapmaya çalıştı. Erdoğan hükümeti, ABD'deki NBA oyuncusu Enes Kanter gibi kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştı' sözleriyle FETÖ mensuplarına kol kanat gerdi.