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ABD'de 54 senatörden Biden'a skandal 'Türkiye' mektubu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazan FETÖ ve YPG terör örgütü destekçisi 50'den fazla senatör, Türkiye'nin iç siyasette iyice marjinalleştiğini, gazetecilerin susturulduğunu, müttefikleri YPG'ye "küstahça" saldırılar yapıldığını, tüm uyarılara rağmen Rusya'dan S-400'lerin alındığını ve FETÖ'cülerin peşine düşüldüğü saçmalıklarını öne sürerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a baskı yapılması çağrısında bulundu.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:23
ABD'de 54 senatörden Biden'a skandal 'Türkiye' mektubu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

ABD 50'den fazla senatör, Başkan Joe Biden'a Türkiye ile ilgili mektup yazarak, skandal ithamlarda bulundu.



TÜRKİYE'YE BASKI YAPILMASI ÇAĞRISI

Senato'da toplam 100 üye bulunuyor. Bunlardan 54'ünün imza attığı mektupta, Biden yönetiminden Türkiye'deki insan haklarını korumak için daha çok baskı yapması istendi.



Ron Wyden ve Marco Rubio tarafından hazırlanan mektupta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iç siyasette muhalefeti marjinalleştirdiği, eleştiri yapan basını susturduğu ve gazetecileri tutukladığı gibi saçma iddialara yer verilirken, dış politikada atılan adımlar da eleştirildi.



TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINA LAF ATILDI

Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların imzasını taşıyan mektupta, Başkan Erdoğan'ın dış politikasının zaman içinde 'kavgacı' bir hal aldığı öne sürüldü.



TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKTILAR

Türkiye'nin YPG'ye operasyonlarını 'onlar DAEŞ'la savaşıyorlardı' diyerek örgütü korumaya almaya çalışılan mektupta, 'Türkiye, Suriye'de DAEŞ ile savaşan ABD destekli Kürtlere küstahça saldırdı, tüm uyarılara rağmen Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın aldı ve AzerbaycanErmenistan ile toprak anlaşmazlığını çözmek için şiddet kullanmaya teşvik etti' gibi ifadeler kullanıldı. Konuyu 15 Temmuz darbe girişimine getiren ve FETÖ üyelerini iade etmemelerini örtbas etmeye kalkışan senatörler, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve diğer ülkelere 2016'daki başarısız darbeden sorumlu olduğu Türk vatandaşlarını iade etmeleri için baskı yapmaya çalıştı. Erdoğan hükümeti, ABD'deki NBA oyuncusu Enes Kanter gibi kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştı' sözleriyle FETÖ mensuplarına kol kanat gerdi.

ErmenistanAzerbaycanSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

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