Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürklü HDP yanıtı

Geçtiğimiz günlerde CHP'den, partinin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarından rahatsızlık duyduğunu belirterek İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, istifa etti.



İstifaların yankıları devam ederken 3 vekilin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin de detayları ortaya çıkmaya başladı.



HDP İLE MESAFE

İstifa eden vekillerin CHP'nin HDP ile iş birliği yapması ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşmasını gerekçe göstererek istifa etmesine Kılıçdaroğlu, karşı çıktı.



CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Deniz Zeyrek, üç vekilin 'HDP'ye mesafe koyun' talebine Kılıçdaroğlu'nun, şu karşılığı verdiğini söyledi;



ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ YOLDA...

'CHP ayrı parti, HDP ayrı parti. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Ancak HDP ile de görüşebiliyoruz. Türkiye'de bütün partilerle görüşebilen tek parti biziz. Bakın Atatürk diyorsunuz.



Atatürk etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın birlikte yaşamı savundu, birlik için mücadele etti. Ortadoğu'ya bakın. Çatışmaların kökeninde hep etnik köken, din ve mezhep farklılıkları var. Biz Atatürk'ün gösterdiği yolda güçlü bir Türkiye için birlikte hareket edilmesini savunuyoruz.'



'YİNE KAN KUSUP, KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM'

Mehmet Ali Çelebi, Temmuz 2018'de, milletvekili olmasından 1 ay sonra partide gördüğü sorunlara dair bir bildiriyi, şahsi twitter hesabımdan yayınlayarak, 20 Temmuz 2018'de partide ilkesel değişim için imza verdiğini, kurultaya gidilerek partinin dinamik bir dönüşümden geçmesi adına tartışma yapılmasını doğru bulduğunu anlattı.



Verdiği imzanın, şahıslarla ilgili değil ilkelere dair olduğunu ancak kasıtlı olarak şahıslara indirgenip ötekileştirme aracı olarak kullanıldığını ileri süren Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Yetmedi, imza sürecinde kraldan çok kralcı mevcut bir milletvekili tarafından İzmir'e sokulmamakla tehdit edildim. Yine kan kusup kızılcık şerbeti içtim. Parti içi demokrasi istediğim ve partimizin ilerlemesi adına düşündüğüm ilkeleri talep ettiğim için Eylül 2018 Abant milletvekili kampı dahil sonrasındaki 1,5 senelik süreçte mobinge varan ötekileştirme (imzacılar, darbeciler söylemleriyle taciz, selam vermeme, uzak durma, aba altından sopa gösterme, beraber itiraz ettiğimiz vekillerden koparmaya çalışma vb.) artan bir şiddetle devam etti. Yel kayadan ne koparırsa sonuç o olmuştur. Silivri'de yıllarca cezaevinde çürütülme tehdidine meydan okumuş Çelebi'ye bunlar işlememiştir. İktidara yürümek için çözülmesi elzem olan yapısal sorunları sürekli gündemde tutmaya devam ettim.'



Mehmet Ali Çelebi, 2 yıl boyunca onlarca itiraz ve birçok görüşmeden sonra son çağrılarını 10 Aralık 2020'de CHP yönetimine ve milletvekillerine gönderdikleri mektupla yaptıklarını ifade ederek, 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptıkları görüşmelerde, 'partide birlik için adım atılmalı' diye ısrar ederek, 3 vekil imzalı görüşlerini sunduklarını ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.