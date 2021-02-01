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Bahçeli'den Boğaziçi'ndeki provokasyona çok sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona sert tepki gösterdi.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:21
Bahçeli'den Boğaziçi'ndeki provokasyona çok sert tepki

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Millete ve maneviyata sövenleri el birliği edip övenler, emel birlikteliğine heves edenler aydın değil, asalaktır. Merhum Cemil Meriç isabetle demişti ki: 'Bizim aydınımız din düşmanı değil, İslam düşmanıdır.' Acıklı olsa da ne kadar doğru bir tespit değil mi?

Geçtiğimiz Cuma günü, Kâbe resmi üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ temalı paçavra asılması aydınım diyen hiç kimseyi de rahatsız etmemiştir. Bu alçak olayın faillerinin ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantıları yoktur.

Kabe'yi aşağılayanların, bu mabedimizi asırlar evvel mancınıklarla vurup yıkan Yezid'in askerlerinden, Ebabil kuşlarınca kafalarına taş yağdırılan Yemen Valisi Ebrehe ve askerlerinin durumundan, hatta 20 Kasım 1979'da Kabe'yi işgal eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur.

YemenCemil Meriç

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