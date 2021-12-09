  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar! Maaşı kesilen memurlar dikkat!

Anayasa Mahkemesi hakkında açılan soruşturma sonucunda görevden uzaklaştırılan, ardından beraat ederek işe iade edilen vergi dairesi müdürünün başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme, açığa alındığı dönemde maaşından yapılan kesintinin faiziyle ödenmemesini mülkiyet hakkının ihlali saydı.

Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar! Maaşı kesilen memurlar dikkat!
Ekleme: 9.12.2021 - 13:54 Güncelleme: 9.12.2021 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar! Maaşı kesilen memurlar dikkat!
Anayasa Mahkemesi (AYM), hakkında açılan ceza davası sonunda beraat ederek işe iade edilen vergi dairesi müdürünün, açığa alındığı dönemde maaşından yapılan kesintinin yasal faiziyle ödenmemesini mülkiyet hakkının ihlali saydı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2000'de Bursa'da vergi dairesinde müdür olarak çalışan kişi, 'bir vergi mükellefinden haksız menfaat sağladığı' gerekçesiyle gözaltına alındı,
hakkındaki disiplin soruşturması kapsamında da görevinden uzaklaştırıldı.

Hakkında ceza davası açılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen kişi, 2002'de işe iade edildi. Açığa alındığı dönemde maaşından 3'te bir oranında kesinti yapılan kişi, maaş farklarının kendisine yasal faiziyle ödenmesini talep etti. Hakkındaki ceza davasına ilişkin sürecin 2015'te beraat kesinleşmesi üzerine başvurucuya maaşından yapılan kesinti olan 4 bin 948 lira ödendi. Yasal faiz ise bu konuda bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle ödenmedi. Bunun üzerine başvurucu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. 

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, başvurucunun, yaklaşık 12 yıllık dönemde maaşından kesilen 4 bin 948 lirasını kullanmaktan mahrum kaldığı, bu miktarın mülkiyet hakkı
kapsamında olduğu belirtildi. Başvurucunun talep etmesine rağmen maaşından yapılan kesintinin yasal faizinin ödenmediği aktarılan gerekçede, faizin, paranın değer kaybı karşısında önleyici bir tedbir olduğu vurgulandı.

Gerekçede, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının, kamu otoritelerince mülke erişim ve mülkün kullanılmasının engellenmesi sebebiyle oluşan
zararların karşılanmasını gerektirdiğine işaret edildi. Başvurucunun aylıklarından yapılan kesintinin kendisine faizsiz olarak ödenmesinin kendisine aşırı bir külfet yüklediği ifade edilen gerekçede, mülkiyet hakkına yapılan bu müdahalenin ölçülü olmadığına dikkati çekildi.

Gerekçede, 'Başvurucu 2000-2002 dönemine tahakkuk ettirilen aylıkların üçte birine 2015'e kadar erişememiş, bu süre zarfında 4 bin 948 lira üzerinde tasarrufta bulunma imkanından mahrum kalmıştır. Başvurucunun 4 bin 948 lirasını kullanımından 12 yıldan fazla bir süre mahrum kalması, mülkiyet hakkına müdahale teşkil etmektedir.' ifadeleri kullanıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü
Bakan Koca imzaladı! Sağlık Bakanlığından 81 ile genelge
Hayata Dönüş Operasyonu'nda son dakika: Eski bakan tanık olarak dinlenecek
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar! Maaşı kesilen memurlar dikkat!
Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi! 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?
ABD ve İsrail harekete geçti! İran'a yönelik müdahale hazırlığı...
Üzerine sürülen minibüsün altında ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı
ASELSAN'dan yeni adım: Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alanlara en güzel cevap!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım faciasına yandaş Can Ataklı bile dayanamadı: İllallah dedirtiyor!
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki ahlaksız el harekete ile ilgili konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
Bakanlık harekete geçti! İETT'deki vurguna ilişkin soruşturma açıldı
İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil saklamış
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
DSÖ'den kritik Omicron varyantı açıklaması!
Kılıçdaroğlu partisinin siyaset anlayışını özetledi: CHP bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldi
HDP'li vekile skandal sözleri tartışılmıştı! Ceza verildi...
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti
Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası