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Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor

Fiyatları 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişen altın emzikler yeni torun sahibi anneanne ve babaanneler tarafından büyük ilgi görüyor.

Ekleme: 9.12.2021 - 20:51 Güncelleme: 9.12.2021 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyorBursa Vakıflar Bölgesi’ndeki kuyumcular çarşısında satılan altın emzikler büyük ilgi görüyor.

2 BİN İLA 3 BİN LİRA ARASINDA SATILIYOR

Fiyatların 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında satılan emziklere en çok rağbeti anneanne ve babaanneler gösteriyor. 2-3 gram olarak satılan emzikler daha sonra aileler tarafından hatıra olarak saklanıyor.

Emziklerin yanı sıra altın biberonların da satıldığı kuyumcularda artan altın fiyatlarına rağmen bu ürünler vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor.

"ÇOCUĞUN AĞZINDA BİR KERE DEĞDİRDİKTEN SONRA ODASINA ASILARAK HATIRA OLARAK SAKLANIYOR"

20 yıla yakındır kuyumculuk sektörü içerisinde bulunan Mustafa Turan, "650 yıllık çarşıda kuyumculuk yapıyorum. Çocuklar her zaman dünyaya geliyor ve nesilden nesle bu şekil devam ediliyor. Bu altın emzik ve biberonlar için anneanneler ve babaanneler adeta yarışıyor. Bunu tatlı rekabet olarak adlandırabiliriz. Altın emzikler için çocuk doğduğu gibi anneanne ve babaanne tarafından çocuğun ağzına bir kere değdirdikten sonra odasına asılarak hatıra olarak saklanıyor. Aralarında ‘İlk emzik benden’ yarışması var. Şu an ilgi gören bu ürün 2 buçuk 3 gram civarında geliyor. Fiyat olarak ortalama 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişiyor. Bu ürünler farklı olduğu için değerleri ne kadar olursa olsun ilgi çekiyor ve satışları devam ediyor" diye konuştu.
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