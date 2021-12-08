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CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li İdris Baluken'i cezaevinde ziyaret etti.

CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti
Ekleme: 8.12.2021 - 20:38 Güncelleme: 8.12.2021 - 20:51 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti
CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan HDP'li eski vekil İdris Baluken'i ziyaret etti.

İslam, 'örgüt üyeliği ve propagandası' suçundan 16 yıl 8 ay ceza alan Baluken'i ziyaret etmek için 2018'den beri talepte bulunduğunu ve ilk kez olumlu yanıt aldığını söyledi.

'DOSTUMDAN SELAM GETİRDİM'

'Meslektaşım ve siyasetten dostum HDP Milletvekili Sayın Dr. İdris Balüken'den hepinize selam getirdim.' diyen İslam, 'Sincan'da, oldukça moralli ve fit.' ifadelerini kullandı.


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