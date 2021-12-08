Asgari Ücret 3. Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret 3. Toplantı Saat Kaçta?



Asgari Ücret Görüşmelerinde Neler Konuşuldu?

Asgari Ücret 3. Toplantı Ne Zaman?

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

7 milyon asgari ücretliyi yakından ilgilendiren ve sosyal medya üzerinde oldukça konuşulan asgari ücret için 3. toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Her sene yeni yıla az bir süre kala hesaplanarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücret için çoğu kişi araştırma yapıyor. Aralık ayında 4 toplantı sonrasında açıklanması sebebiyle aralık ayı boyunca asgari ücret hakkında birçok araştırma yapılıyor. Birinci toplantının 1 Aralık’ta, ikincisinin ise 7 Aralık’ta yapılmasının ardından çoğu vatandaşvesorusuna cevap arıyor.sorusuna cevap almak ve daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.2022 senesi için belirlenecek olan asgari ücret hakkında iki görüşmenin tamamlandığı biliniyor. Bu sebeplesorusu vatandaşların ilgiyle takip ettiği gündem konularından. İlk iki toplantının yapılmasının ardından asgari ücret hakkında bazı detaylar şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin tarafından belirtilenlere göre işçilerin 3700-400 bin lira arasında bir miktar istediği söylendi. Ayrıca iş veren kişilerin asgari ücret için teklif ettiği rakam ise 3500 ile 3750 lira arasında değişiklik gösteriyor. Vedat Bilgin’in görüşmelerin 4 toplantıda yapılacağının belirtilmesiyle birçok kişi son iki toplantı hakkında araştırma yapmaya başladı. İkinci görüşmenin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay toplumun asgari ücret için yüksek rakamlar beklediğini belirtti. Ayrıca Atalay açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Makul bir rakam önümüze gelirse hemen imza atarız".Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlık yaptığı ikinci toplantı sonrası birçok konu hakkında sorular sorulmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcileri tarafından sunulan raporlar incelendi. Ayrıca toplantıda 4 önemli kriterin bulunduğu da belirtilenler arasında. Salgın dönemindeki ekonomik durum, enflasyon ve refah payı ve yaşam maliyeti göz önünde bulunduruluyor.Yapılan iki görüşmenin ardından çalışanlar üçüncü toplantının yapılmasını da merakla bekliyor. Bu sebeplevesorusu sık sık araştırılıyor. Asgari ücret için üçüncü toplantının 9 Aralık Perşembe günü yapılacağı belirtildi. Toplantı saat 10.00’da yapılacak.Asgari ücret hakkında en çok merak edilenlerden biri desorusudur. Asgari ücretin belirlenmesi için birçok kriter ve enflasyon oranları göz önünde bulundurulur. Ayrıca her sene aralık ayında 4 toplantı ile belirlenen asgari ücret için 15 kişilik bir komisyonun toplanması gerekiyor. Komisyon içerisinde işçi ve işverenlerden kişiler yer alıyor. Hükümet tarafından da 5 temsilci komisyon üyeleri arasında yer alıyor. 10 üyenin katılımıyla beraber oy çokluğu sayesinde asgari ücretin ne kadar olacağı belirleniyor.