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Şark Çıbanı Salgını Nedir? Şark Çıbanı Bulaşıcı Mıdır?

Suriye'de yer alan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ortaya çıkan şark çıbanı hastalığı 20 bin kişiye yayılmış durumda. Bu sebeple sağlık ekipleri tarafından birçok çalışma sürdürülüyor. Peki, şark çıbanı nedir? Şark çıbanı nasıl bulaşır? Şark çıbanı hastalığı öldürür mü? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.12.2021 - 12:31 Güncelleme: 6.12.2021 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Şark Çıbanı Salgını Nedir? Şark Çıbanı Bulaşıcı Mıdır?
Suriye’de görülmeye başlanan şark çıbanının yaklaşık 20 bin kişiye yayıldığı belirtilenler arasında yer alıyor. Bu sebeple en sık merak edilen sorular arasında şark çıbanı nedir ve şark çıbanı bulaşıcı mıdır sorusu çoğu kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görülmeye başlanan bu rahatsızlık için Türkiye destekli sağlık ekipleri konu hakkında çalışmalara başladı. Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisleri tarafından da bu hastalığın engellenmesi amacıyla birçok çalışma yürütülüyor. Şark çıbanı nasıl bulaşır ve şark çıbanı hakkında daha fazla bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.

Şark Çıbanı Nedir?


Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görülmeye başlanan ve halk arasında şark çıbanı olarak adlandırılan leishmaniasis (layşmanyaz) hastalığuı ile ilgili birçok araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda en merak edilen sorular arasında şark çıbanı nedir ve şark çıbanı bulaşıcı mıdır soruları yer alıyor. Türkiye’de en sık Doğu bölgelerinde karşılaşılan bu hastalık son zamanlarda birçok yerde sık sık karşımıza çıkan hastalıklar arasında yer alır. Şark çıbanının bulaşıcı hastalıklar arasında yer alması sebebiyle çoğu kişi bu konu hakkında endişelenmeye başladı. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de çoğu kişi de ortaya çıkan bu rahatsızlığın yaklaşık 20 bin kişiye bulaştığı belirtildi.


Şark Çıbanı Nedir?

Şark Çıbanı Nasıl Bulaşır?


Şark çıbanı hastalığının Suriye’de bulunan Barış Pınar Harekatı bölgesinde 20 bin kişide ortaya çıkmasıyla çoğu kişi şark çıbanı nasıl bulaşır sorusuna cevap aramaya başladı. Konu hakkında endişelenen birçok kişi hastalık hakkında araştırmalarda bulunuyor. Enfekte olmuş sineklerle insanlara bulaşabilen bu hastalık ölümcül sonuçlar ortaya çıkarmaz. En sık sineklerle bulaşmasının yanı sıra cinsel ilişki ve kan nakli yoluyla da bulaşabilir. Öldürücü bir hastalık olmamasına rağmen bıraktığı izler hayat boyu rahatsız edici yaralar kalmasına neden olabilir. Bu sebeple tedavisi konusunda dikkatli olunması gerekir. Yapılan açıklamaya göre savaş bölgesindeki yetersizliklerden dolayı ortaya çıktığı bildirilen salgın hakkında Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nde acil bir toplantı düzenleyerek konu hakkında önlemler aldı. İlaçlamaların başlatıldığı ve tedbirlerin alındığı da belirtilenler arasında bulunuyor. Suriye’de ise 20 bin kişide bulunan hastalığın 5 bin kişide kontrol altına alındığı belirtilenler arasındadır.


Şark Çıbanı Nedir?

Şark Çıbanı Tedavisi


Suriye’de ortaya çıkmasının ardından çoğu kişi şark çıbanı tedavisi hakkında araştırma yapmaya başladı. En çok merak edilen konular arasında yer alan şark çıbanı tedavisi için birkaç yöntem bulunuyor. Ölümcül bir durum bulunmamasına rağmen şark çıbanı tedavi edilmediğinde hayat boyu kalacak yaralara sahip olmanıza neden olabilir. Bu sebeple şark çıbanı hastalığı ortaya çıktığında mutlaka alanında uzman bir doktora görünmeniz tavsiye edilir. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışından getirilen ilaçlarla eren tanı koyulduğu takdirde kolaylıkla tedavi edilebilir. Fakat yaralar kabuklu hale geldikten sonra tedavisi sağlansa bile izler kalıcı olabilmektedir. Bu sebeple şark çıbanı belirtileri ortaya çıktığında bu durumu ertelemeden gerekli tedavinin uygulanması önerilmektedir. Suriye’de Barış Pınar Harekatı bölgesinde 20 bin kişide görüldüğü belirtilen bu hastalık için gerekli önlemlerin alınmaya başladığı da belirtilenler arasında bulunuyor. Tedavilerin ve ilaçlamaların ardından 5 bin kişinin hastalığının kontrol altına alındığı belirtildi.


Şark Çıbanı Nedir?

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