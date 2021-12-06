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Mithat Sancar: Bizden nefret edenlerle de diyaloğa hazırız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, büyük barışı sağlamak için kendilerinden nefret edenlerin de müzakere ve diyalog ile kaygılarını gidermeye hazır olduklarını söyledi.

Mithat Sancar: Bizden nefret edenlerle de diyaloğa hazırız
Ekleme: 6.12.2021 - 18:24 Güncelleme: 6.12.2021 - 18:43 / Editör: Ozge Selin
Mithat Sancar: Bizden nefret edenlerle de diyaloğa hazırız
TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.

Görüşmelere katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Genel Kurul'a hitap etti.

'HDP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR'

Sancar, yeni bir döneme başlamak için bütün toplum kesimleri ile diyalog içinde olmak ve ellerinden gelen çabayı harcamak istediklerini söyledi.

Kendilerini hain olarak gören ve nefret edenlerle de diyaloğa, onların kaygılarını gidermeye hazır olduklarını ifade eden Sancar, 'Büyük barışı ancak büyük düşünenler ve büyük idealler ve hedefler oluşturanlar getirebilir. Biz de diyoruz ki HDP üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Bütün toplum kesimleriyle müzakere ve diyalog içinde olmak için elinden gelen bütün çabayı harcayacaktır.

'BİZİ HAİN OLARAK GÖRENLERLE DE DİYALOĞA HAZIRIZ'

Evet bizden nefret edenler de vardır, bizi hain görenler de vardır. Biz onlarla da konuşmak, müzakere etmek için onlarla da diyalog yürütmek, kaygılarını korkularını anlamak ve hepsini birlikte gidermek için elimizden geleni yapmaya hazırız.' ifadelerini kullandı.

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