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Beyaz Gazete
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Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak 102 milyon dolarlık çinko tesisi açıldı.

Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde, 355 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde, depreme karşı 60 sismik izolatör mesnet takozu kullanılan Zarova Köprüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçti.

Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak 102 milyon dolarlık çinko tesisi açıldı.
Ekleme: 4.12.2021 - 09:16 Güncelleme: 4.12.2021 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak 102 milyon dolarlık çinko tesisi açıldı.


Yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle çalışmaların zaman zaman sekteye uğradığı, 355 metre uzunluğundaki, 15 metre genişliğindeki köprünün inşası tamamlandı.

Zarova Köprüsü hizmete açıldı: Siirt-Şırnak ulaşımını konforlu hale getirecek

Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprünün yapımında, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu yerleştirildi.

Zarova Köprüsü hizmete açıldı: Siirt-Şırnak ulaşımını konforlu hale getirecek

Proje sayesinde vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunacak köprü, elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edildi.

Zarova Köprüsü hizmete açıldı: Siirt-Şırnak ulaşımını konforlu hale getirecek

Köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu da yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan beklenen Zarova Köprüsü, Siirt-Eruh yolunun fiziksel standartlarını yükselterek, trafik güvenliğini ve sürüş konforunu artıracak.

Zarova Köprüsü hizmete açıldı: Siirt-Şırnak ulaşımını konforlu hale getirecek

'MÜHENDİSLİK HARİKASI OLARAK TASARLANDI'

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, bölgede huzurun tesis edilmesiyle her alanda yatırımların hız kazandığını söyledi.

Köprünün çok önemli bir güzergah üzerinde yer aldığına işaret eden Ören, 'Bu yol, bizi Eruh üzerinden Şırnak'a bağlayan bir yol. Dolayısıyla bu yolun konforlu olması, standardının yüksek olması bizim için önemli. Bu köprü, inşallah bu konforu ve standardı daha da yükseltecek.' dedi.

Zarova Köprüsü hizmete açıldı: Siirt-Şırnak ulaşımını konforlu hale getirecek

'Köprü, mühendislik harikası olarak tasarlandı' ifadesini kullanan Ören, köprünün güzergahının Siirt'i Habur Sınır Kapısı'na bağlayan noktada yer aldığını dile getirdi.
Zarova Köprüsü hizmete açıldı: Siirt-Şırnak ulaşımını konforlu hale getirecek

TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ YÜZDE 40'INI KARŞILAYACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da dün, 'Ülkemizin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayabilecek Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisinin yarın Cumhurbaşkanımız tarafından Siirt'te açılacağını biliyor muydunuz?

Zarova Köprüsü hizmete açıldı: Siirt-Şırnak ulaşımını konforlu hale getirecek

Yıllardır maden olarak yurtdışını satılan Hakkarimizin çinko cevheri artık katma değerli ürüne dönüşecek.' açıklamasını yapmıştı.
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