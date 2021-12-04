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İşgalci İsrail güçleri yerde yatan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

İşgalci İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla öldürdü. Filistinlinin yerde kıvrandığı sırada polisin ateş açtığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşgalci İsrail güçleri yerde yatan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
Ekleme: 4.12.2021 - 20:00 Güncelleme: 4.12.2021 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
İşgalci İsrail güçleri yerde yatan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi etkisiz hale getirdiği ve olayda bir İsrail vatandaşının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Olaya ilişkin, yerde kıvranarak yatan bir kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İSRAİL POLİSİNİN KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail polisinin ateş ettiği Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail polisinin Eski Şehir çevresinde güvenlik önlemi aldığı ve olayın yaşandığı noktada bir ceset torbası görüldü.



Eski Şehir çevresinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı.

YARALIYA MÜDAHALEYE İZİN VERİLMEDİ

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında üç Filistinli hafif yaralandı.
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