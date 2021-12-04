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Beyaz Gazete
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AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye TÜİK tepkisi: Biri de çıkıp 'CHP'nin 14. katına geliyoruz' dese

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a Twitter üzerinden tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasından hükümeti sorumlu tutan Özkoç'a yanıt veren Turan, "Biri de çıkıp; 'Pazartesi 11’de bir grup arkadaşla CHP'nin meşhur 14. katına geliyoruz; Atatürk'ün kurduğu partiyi nasıl HDP'nin vagonu haline getirdiğinizi incelemek için' dese" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye TÜİK tepkisi: Biri de çıkıp 'CHP'nin 14. katına geliyoruz' dese
Ekleme: 4.12.2021 - 19:29 Güncelleme: 4.12.2021 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye TÜİK tepkisi: Biri de çıkıp 'CHP'nin 14. katına geliyoruz' dese
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, durumun sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu öne sürerek 'Devletin kurumu senin babanın evi değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı da, milletvekili de istediği zaman oraya gider…' ifadelerini kullandı.

'14. KATA GELİYORUZ DESELER'

Özkoç'a yanıt ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

'Biri de çıkıp; 'Pazartesi 11'de bir grup arkadaşla CHP'nin meşhur 14. katına geliyoruz; Atatürk'ün kurduğu partiyi nasıl HDP'nin vagonu haline getirdiğinizi incelemek için. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun babanızın evi değil!' dese!'


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