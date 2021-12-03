Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e girişimine sert açıklama: Örgütlere özenip mekan basamazsın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevusu olmadığı halde TÜİK'e baskın yapmaya kalkışarak gerçekleştirmek istediği provokasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklamaları geldi. Soylu Kılıçdaroğlu'nun TÜİK girişimine "Bir muhalefet başkanı PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevusu olmadığı halde TÜİK'e girmeye çalışarak infial olutşurmak istemesi ve önden yaptığı 'Geliyorum' paylaşımlarıyla kamuoyunun dikkatini buraya çektiği olayla ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama geldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez.İşte o anlara ilişkin görüntüler;