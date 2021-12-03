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CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı

Yalova'da milyonluk bir arsa, CHP'li bir meclis üyesine bağışlandı ardından imardan sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e devredildi. İddialar, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in meclise verdiği soru önergesi ile ortaya çıktı. CHP'li meclis üyeler ise sorular karşısında suskun kalmayı tercih etti.

CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Ekleme: 3.12.2021 - 09:07 Güncelleme: 3.12.2021 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Yalova'da Belediyesi'nde garip bir olay yaşandı. Yalova Belediye Meclis Üyesi Burçin Tangürek'in eşi Eylül Tangürek'e bir imar uygulaması karşılığında 908m2 arsa bağışlandı.

Hibenin ardından söz konusu arsa, imardan sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e devredildi. Usulsüz arazi satışı, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in meclise verdiği soru önergesi ile ortaya çıktı.

RÜŞVET İDDİASI
Fatih Şahin; meclise verdiği soru önergesinde, CHP'li bazı meclis üyelerini yolsuzlukla suçladı. Yalova Belediyesi'nde yaşanan usulsüz arazi satışını gündeme getiren Şahin; önergesinde, 10 farklı soru sorarak, çarpık ilişkinin aydınlatılmasını istedi.

Yalova'nın Soğucak Köyü'nün Karatepe mevkiinde bulunan arsanın ne karşılığında bağış edildiğini vurgulayan Fatih Şahin, "İmar uygulamasını belediyeler yapar, vatandaştan alınacak bağışlar direk belediyeye yapılması gerekirken neden CHP meclis üyesine bağış yapılıyor.

Bu yapılan imar uygulaması karşısında alınan bir rüşvet ödemesi midir?" diye sordu.

BİR BAŞKASININ ADINA ALDI
Şahin; önergesinde, "Yalova'da 300 bin kişi yaşamasına rağmen neden bir başkasına değil de imardan sorumlu başkan yardımcısı Halit Güleç'e arsa devir oluyor?" sorusunu da sordu.


Şahin ayrıca, "Bu normal bir alışveriş ise neden Burçin Tangürek arsayı bir başkasının adına alarak kendini gizliyor?" diye de sordu. İddialar gündemde büyük yankı uyandırırken, CHP'li meclis üyeleri soruları yanıtlamadı.

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CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
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