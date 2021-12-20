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FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış

Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan FETÖ kumpasının dava dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Zeren'in soruşturma dosyasında olan bir klasörde yüksek yargıdaki önemli isimlere de kumpas kurulmaya çalışıldığı ancak bu klasörün kayıp olduğu öğrenildi. FETÖ'cü savcının kumpasla cezaevine atılan Zeren'in ablası ve eniştesine de soruşturma açmaya kalkıştığı da belgelendi.

FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
Ekleme: 20.12.2021 - 09:21 Güncelleme: 20.12.2021 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
Savcılık, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile dönemin özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin ve Mustafa Bilgili'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hakim-savcı hakkında iddianame hazırlanmıştı. Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan kumpasın dava dosyası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış

KAYIP KLASÖR İDDİASI

Zeren'in kumpas dosyasında bir klasörün daha olduğu öğrenilirken, bu dosyanın kayıp olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına kumpas için konulan isimler arasında dönemin HSK üyesi, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlarının da isimlerinin yer aldığı iddia edildi. Bu dosyanın da söz konusu isimlere kumpas için oluşturulduğu ancak kaybedildiği öğrenildi.

FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış

ABLASI VE ENİŞTESİNE SORUŞTURMA AÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Ömer Zeren'in Elmadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı dönemde, kumpas savcısı Cemil Tuğtekin'in ziyarete gelen ablası Gülcan K. ile eniştesi Orhan K. hakkında da soruşturma açmaya çalıştığı öğrenildi.

FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe gönderen savcı Tuğtekin'in 'Tutuklu olarak bulunan Ömer Zeren'in cezaevine nakledildiği tarihten bugüne kadarki sürede kendisini ziyarete gelenlerin liste halinde faks yolu ile çok ivedi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğimize gönderilmesi rica olunur' ifadelerini kullandı. Tuğtekin'in cezaevinden gelen ziyaretçi listesinde bulunan Zeren'in ablası ve eniştesini de ablukaya aldığı tespit edildi.

FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış

ZİYARETE GELDİKLERİ GÜN FAKS İLE İSİM LİSTESİNİ İSTEMİŞ

SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasındaki belgede kumpas savcısı Cemil Tuğtekin'in Zeren'in ablası ve eniştesinin kendisini ziyarete geldiği gün olan 3 Eylül 2010 tarihi saat 14.49'da Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyi gönderdiği görüldü.
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FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış
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