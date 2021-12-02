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Savaş çanları çalarken ABD ve Rusya arasında kritik toplandı: Kritik ana gelindi

ABD ve Rusya arasında Ukrayna nedeniyle tehlikeli gerginlik sürerken iki taraf kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bölgedeki gerilime ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları İsveç'te biraraya geldi. ABD'den yapılan ilk açıklamada "Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız" denilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, krizde "kritik bir ana" gelindiğini vurguladı.

Savaş çanları çalarken ABD ve Rusya arasında kritik toplandı: Kritik ana gelindi
Ekleme: 2.12.2021 - 18:57 Güncelleme: 2.12.2021 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
Savaş çanları çalarken ABD ve Rusya arasında kritik toplandı: Kritik ana gelindi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı için İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, ikili görüşmeleri öncesinde basına açıklama yaptı. Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına ilişkin krizde "kritik bir ana" gelindiğini, ABD'nin ve Avrupa'da birçoklarının "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını yineleme planından derin endişe duyduğunu" kaydetti.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Krizin en iyi çözümünün diplomasi olduğunu, bu nedenle Rus mevkidaşıyla görüşmeyi dört gözle beklediğini belirten Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile karşı karşıya gelmeyi sürdürmesi halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağını vurguladı.

Blinken, Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişki içinde olmayı tercih ettiklerini, bunun hem iki ülke hem de dünya için en iyisi olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ayrıca Lavrov ile görüşmesinde İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırda istikrar ve güvenliğin artırılmasına dair taraflar arasında varılan uzlaşma ve Rusya'da ABD vatandaşı mahkumların serbest bırakılması konularını ele almayı planladığını belirtti.

'KRİZİ ÇÖZMEYE HAZIRIZ' MESAJI

Lavrov ise Kremlin yönetiminin Ukrayna sınırındaki krizi çözmeye hazır olduğunun ve çatışma istemediğinin sinyalini verirken NATO'nun daha da genişlemesine yanıtlarının, Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarını teminat altına almak olacağını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Avrupa'da son dönemde gerilimin arttığını, durumun normalleşmesinin tek yolunun çıkar dengesinin bulunması olacağını vurgulayarak Blinken ile bugünkü görüşmesinde bu konuda anlaşmaya varmayı ümit ettiğini kaydetti.

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