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Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Saat Kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş Muhtemel İlk 11'ler

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu akşamın en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu sebeple Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta sorusu sık sık aratılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi muhtemel ilk 11'ler kimler? İşte detaylar...

Ekleme: 19.12.2021 - 13:55 Güncelleme: 19.12.2021 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Saat Kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş Muhtemel İlk 11'ler
Süper Lig'in ilgiyle beklenen maçları arasında yer alıyor bu sebeple Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta ve Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda soruları yer alıyor. Fenerbahçe'nin puan kaybetmemek adına oldukça mücadele vereceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta ve Fenerbahçe Beşiktaş maçı ilk 11'leri yer alıyor. Beşiktaş'ta meydana gelen teknik direktör değişimi de oldukça düşündürücü etmenler arasında yer alıyor. Bu sebeple sık sık araştırılan konular arasında Sergen Yalçın ve Önder Karaveli isimleri de bulunuyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?


Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakkında sık sık aratılanlar arasında yer alanlar arasında Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta ve Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda soruları yer alıyor. Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş mücadele edecek. 19 Aralık 19.00'da oynanacak maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılacak. Maçı yönetecek hakemin ise Fırat Aydınus olduğu belirlendi. Fenerbahçe Beşiktaş maçında VAR hakeminin ise Hakan Ceylan olduğu belirtildi. Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından karmaşık günler geçiren Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Önder Veli ikinci maçına çıkmış olacak. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ve Altay Bayındır sakatlığı sebebiyle maça katılamayacak.


Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Saat Kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş Muhtemel İlk 11'ler

Fenerbahçe Beşiktaş Maçı İlk 11'leri


Fenerbahçe Beşiktaş maçının bu akşam oynanacak maçı birçok futbolsever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Beşiktaş maçı ilk 11'leri yer alıyor. İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri;

-Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Nazım, Sosa (Mert Hakan), Crespo, Osayi, İrfan Can, Mesut, Berisha

-Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi


Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Saat Kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş Muhtemel İlk 11'ler


Beşiktaş Teknik Direktör Değişikliğinde Son Durum


Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasından sonra birçok gündem maddesi tartışılmaya başlandı. Bu kapsamda siyah beyazlı takım tarafından en çok araştırılanlar arasında Beşiktaş'taki teknik direktör değişimleri oldu. Pazar günü oynanacak maç için en merak edilenler arasında ise bu maçta hangi teknik direktörün yer alacağı oldu. Önder Karaveli'nin Beşiktaş teknik direktörü olarak çıkacağı ikinci maç olacak. Derbinin kazanılması halinde Önder Karaveli ile yola devam edeceği belirtilen takım için ikinci seçeneğin ise Şenol Güneş olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü için konuşulan isimler arasında Pinheiro yer alıyordu. Bu suebeple taraftarlar Pinheiro ile anlaşma yapılacağı yönünde tahminler ortaya atılmıştı. Bu sebeple birçok taraftar konuyla ilgili araştırmalar yapıyordu. Pinheiro konuyla ilgili olarak “Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım. Takımdan ayrılmıyorum. Estoril'in açıklama yapacağını düşünüyorum ama bu konu kapandı. Burada kalıyorum. Veda mesajı falan yok. Konu kapandı. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum.” açıklamalarında bulundu.

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