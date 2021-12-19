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19 Aralık Şans Topu Çekildi Mi? Şans Topu Çekilişi Saat Kaçta?

Şans topunun ikinci çekilişinin bugün olması sebebiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalar yapıyor. 19 Aralık şans topu çekildi mi sorusu bu sebeple en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, şans topu çekilişi yapıldı? 19 Aralık şans topu çekilişi saat kaçta? 19 .Aralık şans topu kaçta çekilecek? İşte merak edilenler...

Ekleme: 19.12.2021 - 18:40 Güncelleme: 19.12.2021 - 18:47 / Editör: Ozge Selin
19 Aralık Şans Topu Çekildi Mi? Şans Topu Çekilişi Saat Kaçta?
Şans oyunları oynamayı seven birçok kişi çekilişleri oldukça yakından takip ediyor. Konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasında şans topu çekildi mi ve şans topu çekilişi belli oldu mu soruları yer alıyor. 19 Aralık'ta yapılan çekiliş sonucu birçok kişi tarafından sık sık aratılıyor. Geçtiğimiz çekilişin çarşamba günü gerçekleştirilmesinin ardından konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Bu sebeple 19 Aralık şans topu çekilişi belli oldu mu sorusu oldukça merak ediliyor. Haftada iki defa gerçekleşen çekiliş şans oyunu oynamayı seven birçok kişi tarafından merak ediliyor. 19 Aralık şans topu çekilişi belli oldu mu ve şans topu çekildi mi sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

19 Aralık Şans Topu Çekiliş Sonuçları Belli Oldu Mu?


Şans topu hakkında sık sık aratılanlar arasında çekiliş sonuçları belli oldu mu sorusu yer alıyor. Bu sebeple 19 Aralık çekiliş sonuçları belli oldu mu ve şans topu çekildi mi sorusu arama motorlarında sık sık aratılanlar arasında yer aldı. Milli Piyango tarafından yapılacak olan çekilişin bugün saat 20.00'da yapılması bekleniyor. Saat 20.00'dan sonra şans topu çekilişinin yapılması da beklenenler arasında yer alıyor. Son çekiliş sonucunda en merak edilenler arasında yer alıyor. 5+1 kazanan olmayan çekiliş sonucunda, 5 kazanan 8 kişi 3.972,70 TL aldı. Şanslı rakamlar ise 6,7,9,26,33,7 olarak belirlendi. Joker rakamının 7 olduğu çekiliş sonrasında en merak edilenler arasında 19 Aralık şans topu çekilişi yer aldı.


19 Aralık Şans Topu Çekildi Mi? Şans Topu Çekilişi Saat Kaçta?

Milli Piyango Şans Topu Nasıl Oynanır?


Milli Piyango tarafından düzenlenen şans oyunları birçok kişinin ilgisini çekiyor. Haftada iki kez yapılan şans topu için ise birçok kişi şans topu nasıl oynanır sorusuna cevap aramaya başladı. Bugün gerçekleştirilecek olan çekiliş için birçok kişi büyük heyecan duyuyordu. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasında çekiliş sonuçları da yer alıyor. Şans topunda bir kolonun üstünde yer alan bölgede 34 alt bölümde ise 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5'i işaretlenir. Alttaki 14 numaradan ise sadece 1 tanesi seçilir. Tek kolon ücreti iki lira olarak belirlenen şans topu birden fazla kolon halinde de oynanabilir.

Şans Topu Ne Kadar Kazandırıyor?


Şans topu hakkında en merak edilenler arasında şans topu ne kadar kazandırıyor sorusu yer alıyor. Şans oyunu seven kişiler tarafından en merak ediliyor. Bu sebeple şans topunun ne kadar kazandığı vatandaşların en çok araştırdığı konulardandır. Şans topu Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün çekilen oyunlardandır. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edildiği takdirde para ödülü kazanılır. 5+1 bilen Şans Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.


19 Aralık Şans Topu Çekildi Mi? Şans Topu Çekilişi Saat Kaçta?


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