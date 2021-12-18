CHP'li Engin Özkoç'tan itiraf gibi açıklama: Sebebi Erdoğan'ın varlığı
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, itiraf gibi açıklama yaptı. "Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var" diyen Özkoç, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı olduğunu savundu. "Güvenmiyorlar" diyerek yabancı devletlerin Erdoğan'ı istemediği imasında bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, yabancı devletlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediklerinin itirafı niteliğinde bir açıklamada bulundu.
"GÜVENMİYORLAR"
"Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var" diyen Özkoç, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı olduğunu savundu. Özkoç, "Erdoğan'a güvenmiyorlar" dedi.
CHP'li Özkoç, geçtiğimiz aylarda Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti iktidarını hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demesiyle gündeme gelmişti.