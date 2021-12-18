CHP'li Engin Özkoç'tan itiraf gibi açıklama: Sebebi Erdoğan'ın varlığı

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, itiraf gibi açıklama yaptı. "Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var" diyen Özkoç, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı olduğunu savundu. "Güvenmiyorlar" diyerek yabancı devletlerin Erdoğan'ı istemediği imasında bulundu.