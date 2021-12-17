Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Yapılacak? 2021-2022 Süper Lig Ara Transfer Dönemi Ne Zaman?

2021-2022 Süper Lig Ara Transfer Sezonu Ne Zaman?

Bu Sene Hangi Transferler Yapıldı?

Birçok futbol sever ara transferlerin ne zaman yapılacağını sık sık araştırıyor. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasındavesorusu ne zaman sorusu oldukça merak ediliyor. Bu kapsamda Lig sonuna doğru birçok araştırma hız kazandı. Transferlerin nasıl ve ne zaman yapılacağı hakkında birçok tahmin sosyal medya üzerinden tartışılmaya başlandı. Bu kapsamdasorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Birçok kişi tarafından ara transfer dönemi heyecanla bekleniyor. Futbolcuların transferleri ve takımlar hakkında güncellemelerin yapılacağı ara dönem hakkında en çok aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Takımların eksiklerini kapatması ve gerekli oyuncu alımlarını gerçekleştirebilmesi için yapılan bu durum birçok kişi tarafından merak konusu haline gelmiş durumda. Futbol takımlarında ikinci transfer dönemi birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. TFF tarafından transfer döneminin 5 Ocak 2022 günü gerçekleştirileceği belirtilmişti. Fakat bu tarihlerde bir değişiklik yaşandı. TFF aldığı bir kararla 5 Ocak tarihini değiştirdi. Ara transfer döneminin 12 Ocak ile 8 Şubat arasında yapılacağı belirtildi. Ara transfer döneminin 8 Şubat Salı günü sona ermesi bekleniyor.Birçok kişi ara transfer döneminin gerçekleşmesine sayılı günler kala konuyla ilgili birçok araştırma yapıyor. Bu sebeplesorusu da sık sık aratılıyor. Ara transfer dönemi birçok kişi tarafından heyecanla beklenenler arasında yer alıyor. Takımların değişiklik yapacağı ve futbolcu eksikliklerini gidereceği bu dönemde neler yaşanacağı birçok futbol sever tarafınsan merak ediliyor. TFF tarafından 5 Ocak olarak açıklanan tarihin ardından 12 Ocak tarihine çekilmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmıştı. Bu kapsamda sık sık geçen sezon hangi transferlerin yapıldığı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok takımın hangi transferleri gerçekleştirdiğini sizler için derledik. İşte geçtiğimiz sezon takımlar tarafından yapılan transferler;• Victor Nelsson• Alexandru Cicaldau• Berkan Kutlu• Gustavo Assunçao• Olimpiu Morutan• Barış Alper Yılmaz• Sacha Boey• Patrick van Aanholt• Aytaç Kara• Alpaslan Öztürk• Halil Dervişoğlu.• Serdar Dursun• Steven Caulker• Çağtay Kurukalıp• Emir Ortakaya• Burak Kapacak. • Min-jae Kim• Diego Rossi• Mergim Berisha• Max Meyer• Miguel Crespo.• Rachid Ghezzal• Umut Meraş• Mert Günok• Francisco Montero• Can Bozdoğan• Michy Batshuayi• Salih Uçan• Kenan Karaman• Mehmet Topal• Miralem Pjanic• Valentin Rosier• Alex Teixeira• Gervinho• Bruno Peres• Andreas Cornelius• Manolis Siopis• İsmail Köybaşı• Stefano Denswil• Fode Koita• Dorukhan Toköz• Marek Hamsik