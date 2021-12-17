Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Yapılacak? 2021-2022 Süper Lig Ara Transfer Dönemi Ne Zaman?
Süper Lig 2021-2022 ara transfer döneminin ne zaman yapılacağı sık sık aratılıyor. Bu kapsamda en merak edilenler arasında ara transfer dönemi ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman? Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman? İşte merak edilenler...
Birçok futbol sever ara transferlerin ne zaman yapılacağını sık sık araştırıyor. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında ara transfer sezonu ne zaman başlayacak ve Süper Lig 2021-2022 transfer dönemi ne zaman sorusu ne zaman sorusu oldukça merak ediliyor. Bu kapsamda Lig sonuna doğru birçok araştırma hız kazandı. Transferlerin nasıl ve ne zaman yapılacağı hakkında birçok tahmin sosyal medya üzerinden tartışılmaya başlandı. Bu kapsamda Süper Lig 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2021-2022 Süper Lig Ara Transfer Sezonu Ne Zaman?
Birçok kişi tarafından ara transfer dönemi heyecanla bekleniyor. Futbolcuların transferleri ve takımlar hakkında güncellemelerin yapılacağı ara dönem hakkında en çok aratılanlar arasında 2021-2*22 ara transfer dönemi ne zaman ve Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman soruları yer alıyor. Takımların eksiklerini kapatması ve gerekli oyuncu alımlarını gerçekleştirebilmesi için yapılan bu durum birçok kişi tarafından merak konusu haline gelmiş durumda. Futbol takımlarında ikinci transfer dönemi birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. TFF tarafından transfer döneminin 5 Ocak 2022 günü gerçekleştirileceği belirtilmişti. Fakat bu tarihlerde bir değişiklik yaşandı. TFF aldığı bir kararla 5 Ocak tarihini değiştirdi. Ara transfer döneminin 12 Ocak ile 8 Şubat arasında yapılacağı belirtildi. Ara transfer döneminin 8 Şubat Salı günü sona ermesi bekleniyor.
Bu Sene Hangi Transferler Yapıldı?
Birçok kişi ara transfer döneminin gerçekleşmesine sayılı günler kala konuyla ilgili birçok araştırma yapıyor. Bu sebeple bu sene hangi transferler yapıldı sorusu da sık sık aratılıyor. Ara transfer dönemi birçok kişi tarafından heyecanla beklenenler arasında yer alıyor. Takımların değişiklik yapacağı ve futbolcu eksikliklerini gidereceği bu dönemde neler yaşanacağı birçok futbol sever tarafınsan merak ediliyor. TFF tarafından 5 Ocak olarak açıklanan tarihin ardından 12 Ocak tarihine çekilmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmıştı. Bu kapsamda sık sık geçen sezon hangi transferlerin yapıldığı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok takımın hangi transferleri gerçekleştirdiğini sizler için derledik. İşte geçtiğimiz sezon takımlar tarafından yapılan transferler;
Galatasaray'ın yaptığı transferler:
• Victor Nelsson
• Alexandru Cicaldau
• Berkan Kutlu
• Gustavo Assunçao
• Olimpiu Morutan
• Barış Alper Yılmaz
• Sacha Boey
• Patrick van Aanholt
• Aytaç Kara
• Alpaslan Öztürk
• Halil Dervişoğlu.
Fenerbahçe'nin yaptığı transferler:
• Serdar Dursun
• Steven Caulker
• Çağtay Kurukalıp
• Emir Ortakaya
• Burak Kapacak
. • Min-jae Kim
• Diego Rossi
• Mergim Berisha
• Max Meyer
• Miguel Crespo.
Beşiktaş'ın yaptığı transferler:
• Rachid Ghezzal
• Umut Meraş
• Mert Günok
• Francisco Montero
• Can Bozdoğan
• Michy Batshuayi
• Salih Uçan
• Kenan Karaman
• Mehmet Topal
• Miralem Pjanic
• Valentin Rosier
• Alex Teixeira
Trabzonspor'un yaptığı transferler:
• Gervinho
• Bruno Peres
• Andreas Cornelius
• Manolis Siopis
• İsmail Köybaşı
• Stefano Denswil
• Fode Koita
• Dorukhan Toköz
• Marek Hamsik
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