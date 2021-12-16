Sağlık Bakanlığı Atama Tercih Kılavuzu Yayınlandı Mı? Sağlık Bakanlığı 2022 Atama Kılavuzu

Sağlık Bakanlığı Atama Tercih Kılavuzu Yayınlandı Mı?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Branş Dağılımı Nasıl?

Sağlık Bakanlığı tarafından alım yapılacağının belirtilmesiyle beraber konu hakkında en merak edilenler arasındavesorusu yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen birçok aday konuyla ilgili olarak bütün detayları araştırıyor. Son dakika açıklaması olarak ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla tercih kılavuzu hakkında gelişme yaşandı. Kadroların dağılımının nasıl olacağı da birçok kişi tarafından merak ediliyor.için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanı alımlarının yapılacağının belirtilmesiyle adaylar konu hakkında birçok araştırma yapmaya başladı. Konuyla ilgili en çok merak edilenlerden sorular arasındaveyer alıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sağlık çalışanlarının yerleştirilmeleri üzere tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı oldukça merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla beraber 2021/10 tercih kılavuzunun açıklandığı belirtildi. 16-22 Aralık tarihlerinde ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzuna ÖSYM’nin resmi web sitesinden ulaşım sağlayabilirsiniz. 22 Aralık 2021 tarihinde ise 23.59’a kadar yayımlanan tercih kılavuzu açık kalacak.Sağlık personeli alımlarının yapılacağı üzerine birçok aday konuyla ilgili araştırmalara başlamıştı. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasındavesorusu yer aldı. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak “Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi. Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.” açıklamasında bulundu.Sağlık Bakanlığı tarafından personel alımının yapılacağının belirtilmesiyle beraber konuyla ilgili birçok aday araştırma yapmaya başladı. 40 bin kişinin alınacağı kadro birçok kişi tarafından konuşuldu. 10 bin sözleşmeli personelin, 10 bin de sürekli işçinin alınacağı ve Mart ayında ilana çıkarılacağı da belirtilenler arasında yer alıyor. Sosyal medyada da sık sık araştırılan konular arasında branş dağılımının nasıl olacağı da yer alıyordu. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasındayer alıyordu. Branş dağılımının da açıklanmasının ardından konuyla ilgili şu branşlar açıklandı;• 10.348 Hemşire• 1.600 Ebe• 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri• Psikolog,• Sosyal Çalışmacı,• Biyolog,• Odyolog,• Çocuk Gelişimci,• Diyetisyen,• Fizyoterapist,• İş ve Uğraşı Terapisti,• Dil ve Konuşma Terapisti• Perfüzyonist,• Sağlık Fizikçisi.