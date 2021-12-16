2002'den bu yana asgari ücret nereden nereye geldi

AK Parti'nin hükümete geldiği 2002 yılında 164 TL olan asgari ücret, her yıl kademeli olarak zamlanmaya devam etti. Asgari ücret, AK Parti döneminde en yüksek zam oranı yüzde 38 ile 2003 yılında 226'TL'ye yükseltildi.İkinci seçenek olan yıllık ortalama asgari ücretteki artışlarda en yüksek zam 2004 yılında yüzde 37,5 ile 303 TL olarak belirlendi.2005 yılında yüzde 10.3 oranındaki artışla 350 TL'ye ulaşan asgari ücret, dönemin enflasyon hedefinin iki puan üzerinde artışla belirlendi.2006 yılında ise asgari ücret, enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğu öne sürülürken yüzde 8.6'lık zamla 380 TL'ye yükseltildi.2007 yılında ise en düşük zam oranı yaşandı. Yüzde 5,9 artan asgari ücret 403 TL olarak belirlendi.2008- 481 TL.2009- 523 TL.2010- 546 TL.2011- 629 TL.2012- 701 TL.2013- 773 TL.2014- 846 TL.2015- 949 TL.2016 yılında ilk defa dört basamaklı tutarlara ulaşan asgari ücret 1300 TL olarak belirlendi.2017- 1404 TL.2018- 1603 TL.2019- 2020 TL.2020- 2324 TL.2021 yılında 2002'den beri yüzde 1622 oranında zamlanan asgari ücret son olarak 2825 TL'ye yükseltildi.2022- 4250 TL olduğu belirlendi.