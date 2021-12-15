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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Meteoroloji son tahminlerini açıklayacak İstanbul için tarih verdi.

Ekleme: 15.12.2021 - 19:35 Güncelleme: 15.12.2021 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıklayacak İstanbul için tarih verdi. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde azalarak batı bölgelerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul'da 20 Aralık Pazartesi günü kara karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul'da 20 Aralık Pazartesi günü kara karışık yağmur bekleniyor.

Ankara'da ise 16 Aralık Perşembe (yarın) gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

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