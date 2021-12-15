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Hemşire ve Ebelik Başvuruları Ne Zaman? Sağlık Bakanlığı Ebe ve Hemşire Alımı Şartları

Sağlık Bakanlığı tarafından alımların yapılacağının duyurulmasıyla konuyla ilgili olarak birçok detay merak edildi. Bu sebeple en merak edilen konular arasında ebelik ve hemşirelik başvuru şartları yer alıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel başvuruları ne zaman? Hemşirelik ve ebelik başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

Ekleme: 15.12.2021 - 16:11 Güncelleme: 15.12.2021 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Hemşire ve Ebelik Başvuruları Ne Zaman? Sağlık Bakanlığı Ebe ve Hemşire Alımı Şartları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla 2022 senesinde 10.348 hemşire alınacağı belirtilmişti. 1,600 ebe atamasının yapılacağı da belirtilenler arasında yer alıyordu.16 Aralık’ta kılavuzun yayınlanacağının bildirilmesinin ardından konuyla ilgili olarak birçok kişi hemşire ve ebelik başvuruları ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla hemşire ve ebelik alımlarının yapılacağını duyan birçok kişi konuyla ilgili olarak birçok kişi büyük heyecan yaşadı. Hemşire ve Ebe alımı başvuru şartları 2022 konusu da bu kapsamda sık sık araştırılıyor. Hemşirelik ve ebelik başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap almak için haberimizi takip edebilirsiniz.

Hemşire ve Ebelik Başvuruları Ne Zaman?


Hemşirelik ve ebelik alımlarının yapılacağının belirtilmesinin ardından konuyla ilgili birçok araştırma yapılmaya başlandı. Bu konu kapsamında en merak edilen sorular arasında hemşire ve ebelik başvuruları ne zaman sorusu özellikle merak edilenler arasında yer alıyor. Başvuruların ne zaman alınacağı ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.
"Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir."
10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.
Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir." Açıklaması yapıldı.


Hemşire ve Ebelik Başvuruları Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı Personel Atama Tercihleri Ne Zaman?


Birçok kişi sağlık sektöründe çalışmak için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları ilgiyle bekliyor. Bu sebeple en merak edilenler arasında hemşire ve ebelik tercihleri ne zaman sorusudur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından tercih ve başvuruların ne zaman yapılacağı oldukça merak edildi.. Fahrettin Koca açıklamasında "Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanlığı Personel Atama Tercihleri Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı Hemşirelik ve Ebelik Başvurusu Nasıl Yapılır?


Sağlık Bakanlığı tarafından alımların yapılacağının duyulmasıyla konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Bu kapsamda sık sık araştırılan sorulardan biri de hemşirelik ve ebelik başvurusu nasıl yapılır sorusudur. Başvuruların açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) ile kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet kimlik doğrulama kapısıyla kullanıcı girişi yapmadan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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