Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?

Emel Özkızıltaş Kimdir?



Emel Özkızıltaş'ın Katıldığı Yarışmalar



'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasını her hafta farklı bir ismi sunuyor. Bu haftaki programın sunucusu ise Emel Özkızıltaş oldu. Yarışmanın izleyicileri Emel Özkızıltaş kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki? İşte...1986 yılı Ağustos ayında İstanbul'da doğdu ve burcu Aslan. Lise mezunudur. 'İşte Benim Tarzım' adlı oyunla ünlüdür ve ekran severler için oyuna katıldı. Güzel isim, farklı tarzları, boyu 1.75 cm ve ağırlığı 55 kilo olan, oyunun renkli karakterlerinden biri. Maçtan önce Özkızıltaş, oyuna katılabilmek için ekip üyesi olarak işini bırakmak zorunda kaldı. Kanal D'nin yayınladığı 'Bugün Ne Giyiyorum' yarışmasında da yer aldı. Türkan Şoray'ın yarışmadaki balıkçı Azize rolünü taklit etmesi ekran severlerin beğenisini kazandı. Zaten 2014 sezonunun şampiyonu. Emel Özkızıltaş şu anda moda eğitimi alıyor ve çarkıfelek yarışmasına hostes olarak katılıyor. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız'ın seslendirdiği 'Mektup' şarkısının editörlüğünü yaptı.Birçok kaynağın söylediği gibi, ebeveynleri ayrıdır. Bugün İstanbul'da annesi ve kardeşiyle birlikte yaşamını sürdürdüğü söyleniyor. Babasıyla hiç tanışmamış olan bu ünlü ismin çok zor bir hayat yaşadığı, hatta yarışmalara katılabilmek için şık giyinmek için kira ödemek zorunda kaldığı bildiriliyor. Ana meslek olarak bir hostes olan bu güzel isim, günümüzde yarışmalarda ve şov dünyasında en çok aranan isimlerden biri haline geldi. Yarışmaya katılıp kazandıktan sonra 100.000 TL'lik ödülün sahibi oldu. Bir süre televizyonda yayınlanan Analar ve Anneler dizisinin kadrosunda yer aldı. 2019 yılı itibari ile resmi Instagram hesabının takipçi sayısı 500 bini geçmiştir.2016 – Çarkıfelek2015 – İşte Benim Stilim2014 – Bu Tarz Benim