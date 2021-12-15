Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Serdar Kılıç Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde TBMM'de yaptığı konuşmada, Ermenistan ile ilişkilerde normalleşme adımlarının atılacağını duyurmuştu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vakhan Hounanian da ülkesinin Ankara ile diyalog için bir özel temsilci atayacağını sosyal medya mesajıyla teyit etmişti.SERDAR KILIÇ GÖREVLENDİRİLDİBakan Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, Ermenistan'la normalleşme sürecinde, Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın özel temsilci olarak görevlendirileceğini açıkladı.BAE ZİYARETİ ŞUBAT'TAÇavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti konusunda da, '14-15 Şubat için planlama yapıyoruz' diye konuştu.