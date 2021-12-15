AK Parti'den ekonomik OHAL iddialarına çok net yanıt: Saçma sapan bir iddia, kimsenin aklından bu geçmesin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir canlı yayında 'Ekonomik OHAL' iddialarına ateş püskürdü. Kurtulmuş, böyle bir ihtimalin söz konusu dahi olmadığını ifade etti. Kurtulmuş, "Hiç kimsenin aklından bu geçmesin." dedi.KURTULMUŞ: SAÇMA SAPAN BİR İDDİAEkonomik OHAL ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi ile ilgili soruya çok net şekilde yanıt veren Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey sözkonusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin.Kurtulmuş'un programda yaptığı diğer açıklamalar ise şöyle:ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır.4 BİN TL'Yİ GEÇECEK Mİ?Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.EK BÜTÇE İHTİYACI DOĞAR MI?Zannetmiyorum. Hükümet sadece asgari ücretle ilgili değil memur ve emeklilerle ilgili baskıyı ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapacaktır. Bunlar vergi olarak dönmeyecek. Maalesef son dönemde ortaya çıkan döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle birtakım mallar olağanüstü pahalandı. Vaandaşın alım gücünün belli seviyede tutulması için gayret sarfediliyor. Geçen seneki dönemle kıyaslandığında daha önemli hale geldi.HAYAT TARZI ELEŞTİRİLERİNE CEVAPÜniversitede öğrencilerle yapılan sohbette söylediğim bir sözdür. TÜİK, sorumlu ve Avrupa İstatistik Kurumu'na akredite olmuş Türkiye'deki tek kurumdur. TÜİK ya da başka kuruluşun itibarını korumak zorundayız. Kastettiğim şey ciddiyet. Ben hiç kimsenin hayat tarzı ile tercihleri ile dünya görüşüne sahip olmasını ayrıcalık olarak görmem.EKONOMİK OHAL NEDİR?Ekonomik gelişmelerden dolayı OHAL ilan edilip edilemeyeceği arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Anayasanın 119. maddesine göre; ekonomide yaşanan gelişmeler OHAL ilan etmeye imkan sağlayabiliyor.Yasada belirtilen hallerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda yurdun bir veya birden fazla bölgesinde altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edilebiliyor.OHAL kararı alındığında, Resmi Gazetede yayınlanır ve tüm yurt geneline bilgisi verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onay vermesiyle birlikte OHAL resmi olarak faaliyete girer. Onay verilmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi bir toplantı düzenler. Meclis, OHAL süresini üzerinde bazı değişiklikler yapabilir. Duruma göre OHAL süresi değişiklik gösterebilir. Bakanlık Kurulu, her OHAL ilan edilişinde dört ayı geçmeyecek şekilde düzenleme yapabilir ve yeniden düzenleyebilir. Durumun düzelmesiyle birlikte OHAL kaldırılabilir.EKONOMİK OHAL İDDİASI NASIL GÜNDEME GELDİ?Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, 'toplumun ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilanına hazırlıklı olması gerektiği' şeklinde paylaşımda bulundu. Bu açıklama sonrası ekonomik OHAL iddiaları sosyal medyada konuşuldu. Asılsız paylaşımlarla ekonomik OHAL ilan edileceği öne sürüldü.