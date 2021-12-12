Formula 1 Şampiyonu Kim Oldu? Formula 1 Şampiyonu Ne Kadar Kazandı?



Formula 1 Yarışını Kim Kazandı?



Formula 1 Puan Durumu





Formula 1 Abu Dhabi GP'sinde Neler Yaşandı?

Formula 1 yarışları birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu sebeple en çok merak edilenlerden biri de sezonun son maçının nerede yapılacağıydı. Konuyla ilgili yarış severler tarafından birçok araştırma yapılıyordu. Sezonun son oyunun 12 Aralık günü Abu Dhabi'de yapılmasıyla şampiyon belli oldu. Pole pozisyonuna sahip olan Lewis Hamilton ile Max Verstappen birincilik için büyük mücadele verdi. Aynı puana sahip olmaları da rekabetlerinin katlanmasına neden olan durumlar arasındaydı. 72 yıl aradan sonra ilk defa aynı puana eşit iki pilotun olması yarışmayı bekleyen birçok kişiyi oldukça heyecanlandırıyordu. Maçın sona ermesinin ardından konuyla ilgili en çok merak edilenler arasındavesoruları oldu.ve konu hakkında daha fazla arıntılı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Formula 1 yarışında sezonun son yarışması bugün Abu Dhabi'de gerçekleştirildi. Birçok kişinin heyecanla beklediği yarışmada kazanan isim belli oldu. Yarışmada en popüler olan iki isim büyük rekabet içerisindeydi. Lewis Hamilton'un pole pozisyonuna sahip olmasının yanında MAx Verstappen 3. sırada yer alıyordu. Bu sebeple birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. Formula 1 yarışmasının kazananı MAx Verstappen oldu. Bu sebeple Max Verstappen birçok kişinin araştırdığı isimler arasında yer alıyor.Formula 1 yarışında beklenen sonra gelindi. Bugün Abu Dhabi'de gerçekleşen maçın sonucunda Formula 1 şampiyonu Max Verstappen oldu. Birçok kişinin ilgisini çeken isimden sonra en çok araştırılanlar arasındayer aldı. İşte-1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan-2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5-3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218-4. Sergio Perez (Meksika): 190-5. Charles Leclerc (Monako): 158Yarışın sonlanmasının ardından konuyla ilgili birçok araştırma devam ediyor. MAx Verstappen ise gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Bugün gerçekleşen yarışma da neler yaşandığı da birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Formula 1 yarışında yaşananlar anlatıcı tarafından şu şekilde aktarıldı;'LAP 1: Liderliği geri almak için 7. virajda atak yapan Verstappen, virajı içten almak istediği sırada Hamilton ile temas yaşadı.LAP 3: Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın dışarı taşmasına isyan etti. FIA herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti. FIA, Verstappen'in Hamilton'ı pistin dışına zorladığı için Hamilton'ın Verstappen'e yer vermesine gerek olmadığını açıkladı.LAP 6: Geride kalan 5. tur sonunda Hamilton liderliğini sürdürüyor. 1,8 saniye ile Hamilton önde gidiyor.LAP 12: Hamilton 4 saniye farkla Verstappen'in önünde devam ediyor.LAP 14: Max Verstappen arka lastiklerinin kötü olduğunu söylemesinin ardından pite girdi. Sert hamura geçiş yapan Verstappen, 4. sırada piste geri döndü.LAP 30: Lewis Hamilton, Max Verstappen ile farkı 3.7 saniyeye çıkartarak fark yarattı.LAP 30: Kimi Raikkonen, yarış dışı kaldı ve sevilen pilotun Formula 1 kariyeri son buldu.'