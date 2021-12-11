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İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

İngiltere'de uzmanlar, gerekli önlemler alınmazsa ülkede koronavirüsün Omicron mutasyonunun önümüzdeki 5 ay içinde 25 bin ile 75 bin arasında can kaybına yol açabileceğini ifade etti.

Ekleme: 11.12.2021 - 18:14 Güncelleme: 11.12.2021 - 18:21 / Editör: Ozge Selin
İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir
Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron, endişeleri de giderek artırıyor.

Korkutan açıklama İngiliz uzmanlardan geldi.

Tedbir alınmazsa Omicron 5 ay içerisinde 25 bin ile 75 bin arasında insanın ölümüne neden olabilir.

Uzmanlar, virüsün yayılmasına karşı İngiltere hükümetinin bu hafta yürürlüğe koyduğu B Planı'ndan daha fazla önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

HASTANEYE YATIŞLAR GÜNLÜK 2 BİNİ AŞABİLİR

London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) tarafından yapılan araştırmada, ortaya konulan en iyi durum senaryosuna göre ülkede nisan sonuna kadar hastaneye kabullerin günde 2 binden fazla, can kayıplarının ise yaklaşık 25 bin olacağı belirtiliyor.

Buna göre güçlendirici aşılarla (üçüncü doz) birlikte, hükümetin kısıtlamaları artırması da planlar dahilinde…

KALABALIKTAN UZAK DURULMALI

Uzmanlar, kapalı mekanlarda kısıtlama, bazı eğlence mekanlarının kapatılmasının ve kalabalık grupların toplanmasına ilişkin sınırlamaların vaka ve ölüm sayılarını önemli ölçüde kontrol altına alabileceğini düşünüyor.

Bu önlemlerin hastaneye yatışları 53 bin, ölümleri ise 7 bin 600 civarında azaltacağı öngörülüyor.

“DESTEKLEYİCİ AŞI OLMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Araştırmanın yöneticilerinden Dr. Rosanna Barnard, “En iyimser senaryomuzda 2022'nin başlarında Omicron'un etkisi, evden çalışmak gibi hafif kontrol önlemleriyle azaltılabilir.” dedi.

Barnard, “Ancak en kötü senaryomuz, Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) iş yükünü artırmamak adına daha katı kısıtlamalara katlanmak zorunda kalabileceğimizi gösteriyor. Maske takmak, sosyal mesafe ve destekleyici aşı olmak hayati önem taşıyor, ancak Omicron'a karşı yeterli olmayabilir.” dedi.

C PLANI DA DEVREYE GİREBİLİR
Şu anda İngiltere'de uygulanan B Planı'na göre, toplu taşımada ve kapalı alanlarda maske takılması, ülkeye gelen herkesin PCR testi yaptırması gibi önlemler yer alıyor.

Hükümetin uzmanların uyarılarını değerlendirmesi ve uygulamaya koyması durumunda daha sıkı önlemlerin alınacağı 'C Planı'nın yürürlüğe konması gerekecek.

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