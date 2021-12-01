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Beyaz Gazete
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Erdoğan'ın önerisi sonrası Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna'yla yaşanan krizde Türkiye'nin arabulucu olabileceği çıkışını değerlendiren Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, "Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin Donbass'ta arabuluculuk önerisini konuşabilir" dedi

Erdoğan'ın önerisi sonrası Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması
Ekleme: 1.12.2021 - 12:19 Güncelleme: 1.12.2021 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan'ın önerisi sonrası Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması
Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizde arabulucu olabileceklerini söylemişti:

"Burada bizim tavrımız belli. Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla, bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız. Dost Rusya’yla ve özellikle Sayın Putin'le bu tür konuları bu şekilde müteaddit defalar görüştük, görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu bölge savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın. Bu bölge barışın hakim olduğu bir bölge olarak geleceğe yürüsün. Bu konudaki tavrın olumlu istikamette gelişmesi arzumuzdur. Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur, gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz."


Erdoğan'ın açıklamalarına Ukrayna'nın ardından Rusya'dan da olumlu cevap geldi.

"ERDOĞAN VE PUTİN BU KONUYU KONUŞABİLİR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü telefon görüşmesi yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabileceğini söyledi.

"TÜRKİYE İLE ARAMIZ ÇOK POZİTİF"

Erdoğan ile Putin ve kendisi ile Çavuşoğlu arasındaki ilişkilerin çok pozitif olduğunun altını çizen Lavrov, "Önemli uluslararası sorunlardaki bir dizi görüş ayrılıkları tüm ciddiyetini korurken, bu görüş ayrılıklarına ve bu sorunlarla daha etkili şekilde nasıl başa çıkılacağına dair istişareler, her zaman dostane, açık ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde gerçekleşiyor" diye konuştu.

"ÇAVUŞOĞLU'YLA GÖRÜŞECEĞİM"

Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yarın Stockholm'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir görüşme yapacaklarını söyledi.
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