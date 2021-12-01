Bakan Koca, Firtinanin Bilançosunu Açikladi!
'Marmara Bölgesi'nde yasanan lodos firtinasi kaynakli afet olaylarinda 63 kisi yaralanmis, 5 kisi hayatini kaybetmistir'.
Saglik Bakani Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yasanan firtinada 5 kisinin hayatini kaybettigini, 63 kisinin yaralandigini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabindan Marmara Bölgesi'nde yasanan lodos firtinasina iliskin paylasimda bulundu.
Lodos firtinasi kaynakli afet olaylarinda 5 kisinin hayatini kaybettigini, 63 kisinin yaralandigini belirten Koca, 'Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansi, 3 UMKE timiyle 99 saglik personeli görevlendirilmistir. Milletimize bassagligi ve geçmis olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandi.
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