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Bakan Koca, Firtinanin Bilançosunu Açikladi!

'Marmara Bölgesi'nde yasanan lodos firtinasi kaynakli afet olaylarinda 63 kisi yaralanmis, 5 kisi hayatini kaybetmistir'.

Ekleme: 1.12.2021 - 00:28 Güncelleme: 1.12.2021 - 01:47 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: AA
Bakan Koca, Firtinanin Bilançosunu Açikladi!
Saglik Bakani Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yasanan firtinada 5 kisinin hayatini kaybettigini, 63 kisinin yaralandigini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabindan Marmara Bölgesi'nde yasanan lodos firtinasina iliskin paylasimda bulundu.

Lodos firtinasi kaynakli afet olaylarinda 5 kisinin hayatini kaybettigini, 63 kisinin yaralandigini belirten Koca, 'Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansi, 3 UMKE timiyle 99 saglik personeli görevlendirilmistir. Milletimize bassagligi ve geçmis olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandi.

Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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