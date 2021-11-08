Ankara'da annelerinin sütü kestiği yavru aslanlara bakıcılar sahip çıktı

Ankara başkentte bulunan Aslan Parkour'da dünyaya gelen 3 yavru aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu.Gölbaşı ilçesinde ağustosta açılan park, başta çocuklar olmak üzere gelen ziyaretçilere, aslanları ve birçok hayvanı yakından görme fırsatını sunuyor. Parktaki 3'ü yetişkin 12 aslana 3 yavru daha eklendi. İkisi dişi, biri erkek yavrulara "Pablo", "Hera" ve "Mia" adları verildi.Parkın maskotu olan yavru aslanlar, annelerinin sütten kesmesi nedeniyle bakıcıları tarafından biberonla süt verilerek besleniyor."BÜTÜN YAVRULARI BİR ARADA TUTUYORUZ"Aslan bakıcısı olarak görev yapan Ali Rıza Balcı, parkta aslanların doğal ortamlarını olabildiğince sağlamaya gayret ettiklerini söyledi. Parkta 4 ve 6 aylık yavrular da olduğunu belirten Balcı, "Bütün yavrularımızı, özellikle kardeşleri bir arada tutuyoruz. 4 yavrumuz büyük olduğu için onları ayrı yere koyduk ama onları da oyun saatlerinde buluşturuyoruz. 45 gün önce dişimizin biri doğum yaptı, 3 yavrumuz oldu. Yavrularımızı annesi sütten kestiği için onları alıp biberonla beslemeye başladık" diye konuştu.Balcı, aslanların bazılarını diğer illerdeki hayvanat bahçelerine göndereceklerini belirtti. Parkta 2 kaplan, geyik, vervet maymunu, tavus kuşu, tavşan, çöl varanı ve yılanların da olduğunu aktaran Balcı, tüm hayvanların düzenli olarak veteriner kontrolünden geçtiğini vurguladı."GELİRİMİZİN BİR KISMI SOKAK HAYVANLARINA GİDİYOR"Balcı, parkın başkentliler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, "Gelirimizin bir kısmını da sokak hayvanlarının beslenmesi ile barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyoruz" dedi.Başkentli çocukların ilgi odağı olan parkta, ziyaretçiler yavru aslanları sevip birlikte fotoğraf çektirebiliyor.