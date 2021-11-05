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Sarı Nokta Hastalığı Nedir? Sarı Nokta Hastalığı Belirtileri

Sarı nokta hastalığı gözün arka bölümünde meydana gelen ve genellikle yaşa bağlı olarak gelişen bir rahatsızlıktır. Görme problemi yaşayan çoğu kişi sarı nokta hastalığından şüphelenerek endişelenmektedir. Peki, sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı belirtileri nelerdir? İşte sarı nokta hastalığı tedavisi ve merak edilenler...

Ekleme: 5.11.2021 - 14:22 Güncelleme: 5.11.2021 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Sarı Nokta Hastalığı Nedir? Sarı Nokta Hastalığı Belirtileri
Sarı nokta hastalığı yaşa bağlı ortaya çıkan bir göz rahatsızlığıdır. Sarı nokta hastalığı sonucunda sanıldığının aksine tamamen körlük meydana gelmemektedir. Fakat sarı nokta hastalığı belirtileri dikkate alınmazsa bu günlük rutin işlerden geri kalacak kadar görme kaybı yaşanabilmektedir. Bu sebeple sarı nokta hastalığı neden olur ve sarı nokta hastalığı belirtileri gözlenerek buna uygun en iyi sarı nokta tedavisi alınmalıdır.


Sarı Nokta Hastalığı Nedir?


Sarı nokta hastalığı genellikle 60 yaş ve üzeri kişilerde görülmektedir. Özellikle 85 yaş ve üzeri kişilerde ise bu hastalığın görülme riski iki katına çıkmaktadır. Gözün arka kısmında bulunan makula sayesinde net görüş sağlanmaktadır. Makula ise çoğu kişi tarafından sarı nokta olarak adlandırılmaktadır. Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı sanıldığının aksine kişileri tamamen kör etmemektedir. Sadece görmede bulanıklıklar ve bazı bozukluklar meydana gelir. Fakat sarı nokta hastalığı tedavisi alınmadığı zaman ciddi büyüklükte görme kayıpları oluşabilmektedir. Sarı nokta hastalığı ilerleyen bir hastalık olduğu için bu konuda çok dikkatli olunmalıdır. Kişi kendi işini kendi görebilmesine rağmen yazı yazmakta, araba kullanmakta ve televizyon izlemekte zorluklar yaşayabilirler. Sarı nokta hastalığının iki türü bulunmaktadır. Kuru ti ve yaş tip olarak ayrılan bu hastalık %80 kuru tip olarak meydana gelmektedir.




Sarı Nokta Hastalığı Belirtileri


Sarı nokta hastalığı belirtileri görme problemi yaşayan herkesin endişe ettiği ve araştırdığı bir konudur. Sarı nokta hastalığı belirtileri iyice gözlemlenmelidir. Ardından hastalığın ilerlemesine yönelik sarı nokta hastalığı tedavisi uygulanmalıdır. Sarı nokta hastalığı belirtileri şu şekildedir;

- Tek gözde veya iki gözde birden oluşan görme kaybı
- Okuma ve yazma yapılırken zorlanılması
- Loş ortamlarda görememe
- Yazı okurken oluşan bulanıklık
- Renklerin solgunlaşması veya aşırı parlak olması
- Kişileri tanımada zorluk çekme


Sarı Nokta Hastalığı Neden Olur?



Sarı nokta hastalığı genellikle genetik sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlığa yakalanan çoğu kişi Sarı nokta hastalığı neden olur sorusunu oldukça merak etmektedir. Sarı nokta hastalığı nedenleri şu şekilde sıralanabilir;
- Yaş: Yaş ilerledikçe sarı nokta hastalığına yakalanma riski de artmaktadır.
- Aile: Genetik faktörler bu hastalığın oluşmasında etkilidir.
- Irk: Sarı nokta hastalığı beyaz tenli kişilerde çok daha fazla görülmektedir.
- Sigara: Sigara içmek hem göz sağlığını olumsuz etkilemektedir hem de sarı nokta hastalığı riskini iki katına çıkarmaktadır.
- Kalp- Damar Hastalıkları: Kalp hastalığı bulunan kişilerin sarı nokta hastalığına yakalanma riski daha fazladır.






Sarı Nokta Hastalığı Tedavisi


Seneler öncesine kadar sarı nokta hastalığı tedavisi için lazer tedavi yöntemi tercih edilmekteydi. Hastalığı kökten çözmeyerek sadece ilerlemeyi yavaşlatmaya yarayan bu işlem teknolojinin gelişmesiyle yerini yeni geliştirilen bir yönteme bıraktı. Sarı nokta tedavisi nasıl yapılır?  Bu yöntem sayesinde gözün içine enjekte edilen ilaçlarla görme probleminin durdurulduğu görülmektedir. Ayrıca görme netliğinde de önemli gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Kuru tip sarı nokta hastalığı bulunan kişilere bu tedavi yöntemi uygulanmamaktadır. Diyet ve gıda takviyeleriyle belirtilerin azaltılması kuru tip sarı nokta hastalığı tedavisi için kullanılan bir yöntemdir.
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