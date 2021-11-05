Sarı Nokta Hastalığı Nedir?







Sarı Nokta Hastalığı Belirtileri

Sarı Nokta Hastalığı Neden Olur?

Sarı Nokta Hastalığı Tedavisi

Sarı nokta hastalığı yaşa bağlı ortaya çıkan bir göz rahatsızlığıdır. Sarı nokta hastalığı sonucunda sanıldığının aksine tamamen körlük meydana gelmemektedir. Fakatdikkate alınmazsa bu günlük rutin işlerden geri kalacak kadar görme kaybı yaşanabilmektedir. Bu sebeplevegözlenerek buna uygun en iyialınmalıdır.Sarı nokta hastalığı genellikle 60 yaş ve üzeri kişilerde görülmektedir. Özellikle 85 yaş ve üzeri kişilerde ise bu hastalığın görülme riski iki katına çıkmaktadır. Gözün arka kısmında bulunan makula sayesinde net görüş sağlanmaktadır. Makula ise çoğu kişi tarafından sarı nokta olarak adlandırılmaktadır.Sarı nokta hastalığı sanıldığının aksine kişileri tamamen kör etmemektedir. Sadece görmede bulanıklıklar ve bazı bozukluklar meydana gelir. Fakatalınmadığı zaman ciddi büyüklükte görme kayıpları oluşabilmektedir. Sarı nokta hastalığı ilerleyen bir hastalık olduğu için bu konuda çok dikkatli olunmalıdır. Kişi kendi işini kendi görebilmesine rağmen yazı yazmakta, araba kullanmakta ve televizyon izlemekte zorluklar yaşayabilirler. Sarı nokta hastalığının iki türü bulunmaktadır. Kuru ti ve yaş tip olarak ayrılan bu hastalık %80 kuru tip olarak meydana gelmektedir.görme problemi yaşayan herkesin endişe ettiği ve araştırdığı bir konudur. Sarı nokta hastalığı belirtileri iyice gözlemlenmelidir. Ardından hastalığın ilerlemesine yönelik sarı nokta hastalığı tedavisi uygulanmalıdır.şu şekildedir;- Tek gözde veya iki gözde birden oluşan görme kaybı- Okuma ve yazma yapılırken zorlanılması- Loş ortamlarda görememe- Yazı okurken oluşan bulanıklık- Renklerin solgunlaşması veya aşırı parlak olması- Kişileri tanımada zorluk çekmeSarı nokta hastalığı genellikle genetik sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlığa yakalanan çoğu kişisorusunu oldukça merak etmektedir.şu şekilde sıralanabilir;- Yaş: Yaş ilerledikçe sarı nokta hastalığına yakalanma riski de artmaktadır.- Aile: Genetik faktörler bu hastalığın oluşmasında etkilidir.- Irk: Sarı nokta hastalığı beyaz tenli kişilerde çok daha fazla görülmektedir.- Sigara: Sigara içmek hem göz sağlığını olumsuz etkilemektedir hem de sarı nokta hastalığı riskini iki katına çıkarmaktadır.- Kalp- Damar Hastalıkları: Kalp hastalığı bulunan kişilerin sarı nokta hastalığına yakalanma riski daha fazladır.Seneler öncesine kadar sarı nokta hastalığı tedavisi için lazer tedavi yöntemi tercih edilmekteydi. Hastalığı kökten çözmeyerek sadece ilerlemeyi yavaşlatmaya yarayan bu işlem teknolojinin gelişmesiyle yerini yeni geliştirilen bir yönteme bıraktı.Bu yöntem sayesinde gözün içine enjekte edilen ilaçlarla görme probleminin durdurulduğu görülmektedir. Ayrıca görme netliğinde de önemli gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Kuru tip sarı nokta hastalığı bulunan kişilere bu tedavi yöntemi uygulanmamaktadır. Diyet ve gıda takviyeleriyle belirtilerin azaltılması kuru tip sarı nokta hastalığı tedavisi için kullanılan bir yöntemdir.