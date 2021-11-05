'Kocam FETÖ'cü boşayın' dedi! İşte Yargıtay'ın kararı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Ankara'da yaşayan bir kadın, 22 Temmuz 2016'da eşinin FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandığını, bu nedenle evde arama yapıldığını, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek boşanma davası açtı. Açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkeme, erkeğin kusurlarının ispatlanamadığını belirterek kadının tamamen kusurlu olduğundan davanın reddine karar verdi. Kararı istinaf eden kadın, bölge adliye mahkemesinden de ret kararı aldı.KADIN YARGITAY'A GİTTİEşinin FETÖ üyeliğinden tutuklanması sonrasında kendisinin ve çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirten kadın bu kez istinaf mahkemesinin kararını Yargıtay'a götürdü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise içtihatlara giren emsal karar verdi. Hukuk Dairesi üyeleri tarafından verilen kararda kadının dava dilekçesinde eşinin FETÖ üyeliğinden tutuklanması nedeniyle boşanma talebinde bulunduğunu belirttiği, mahkemece bu hususun dikkate alınmaksızın değerlendirme dışı bırakılmasının doğru bulunmadığı kaydedildi.Hukuk Dairesi, mahkemece dosyada yapılan soruşturma neticesinde erkek hakkında ceza davası açılıp açılmadığı, varsa hakkında lehine ya da aleyhine verilmiş herhangi bir hüküm bulunup bulunmadığının araştırılarak, soruşturma ve yargılama dosyaları da birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğini belirtip, eksik inceleme ile davanın reddedilmesinin doğru olmadığı kararını verdi.Yargıtay tarafından yerel ve istinaf mahkemesinin verdiği itiraz kararı bozuldu. Dava dosyası, kadının eşinin FETÖ üyeliğinden ceza davası açılıp açılmadığı, varsa hakkında herhangi bir hüküm bulunup bulunmadığının araştırılarak yeniden görülmesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.