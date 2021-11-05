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Beyaz Gazete
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CHP ve İYİ Parti neden ağız değiştirdi?

CHP ile HDP’nin tezkere ortaklığına İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in verdiği “HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz” tepkisi Kılıçdaroğlu’nu da “Kandil’i yerle bir ederiz” noktasına getirdi. İki liderin Kandil ve HDP üzerinden verdiği beklenmedik mesajlara ilişkin siyasi kulislerde 4 senaryo dolaşıyor.

CHP ve İYİ Parti neden ağız değiştirdi?
Ekleme: 5.11.2021 - 09:04 Güncelleme: 5.11.2021 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
CHP ve İYİ Parti neden ağız değiştirdi?
Meral Akşener'in “HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyoruz”, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Kandil'i yerle bir ederiz” manevrası siyasetin ana gündem maddesi oldu. Her iki liderin beklenmedik çıkışı konusunda ortada pek çok soru işareti ve senaryo dolaşıyor. Kulislerde, Akşener'in söylem değişikliğinin nedeni için 4 senaryo çiziliyor. İlk senaryo İYİ Parti tabanında, HDP ile yakınlaşmadan duyulan rahatsızlığın zirve yapması.

TABAN KORKUSU
Meral Akşener'in yurt gezilerinde hem vatandaşlardan hem de İYİ Parti tabanından tepkiler alması söylem değişikliğini doğruluyor. Akşener ve kurmaylarının parti tabanının rahatsızlığını gidermek ve tabanı kontrol altında tutmak için HDP'ye eleştiri dozunu artırdığı iddia ediliyor. İYİ Parti'nin Suriye ve Irak tezkeresine “evet” oyu kullanması ile son olarak Akşener'in “HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyoruz” çıkışının, bunun bir sonucu olduğu bildiriliyor.

ÜÇÜNCÜ YOLA ZEMİN Mİ?
Kulislerde İYİ Parti'nin CHP ve HDP'yi dönük manevrasına neden olarak sayılan senaryolardan biri de 2023 seçimleri öncesinde “yeni ittifak arayışı” olarak dillendiriliyor. Bu senaryoya göre, Akşener ve parti yönetimi Cumhur ve Millet İttifakı dışında 3'üncü bir yol arayışında. Bu nedenle Millet İttifakı ortağı CHP'ye rest çekmek için sert çıkışlar yaptığı ifade ediliyor. Bu çerçevede Akşener'in son dönemde HDP dışı Millet İttifakı bileşenlerinin yanı sıra yeni kurulan partilerle trafiği artırdığına dikkat çekiliyor.
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