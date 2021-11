ABD'nin asıl hedefi Türkiye mi? Emekli Albay açıkladı!

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığını değerlendirdi. Buradaki hareketliliğin Türkiye'ye de tehdit oluşturduğunu aktaran Başbuğ, ABD'nin doğrudan Türkiye'yi hedef almadığını aktararak, amacının farklı olduğunu bildirdi.Dedeağaç'taki ABD varlığını, iki ülke arasında yıllar önce yapılan anlaşmaya bağlayan Başbuğ, "ABD sadece Dedeağaç değil, Bulgaristan ve Romanya dahil Rusya’yı Karadeniz Bölgesi’nde abluka altına almanın yollarını arıyor. Aynı zamanda Çin’i de dengelemek için bir takım faaliyetleri var." dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın iktidara geldiğinde söylediği 'Eski ABD geri döndü' açıklamasını da hatırlatan Başbuğ, ABD'nin Rusya'yı kışkırtarak, ruhunu yitiren NATO'yu yeniden canlandırıp, eski dünya düzenindeki yerine geri dönmeye çalıştığını ifade etti.Son aylarda Yunanistan'da yaşanan gelişmeler tüm dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildi. Özellikle ABD'nin Türkiye sınırındaki askeri varlığını artırması, kafalarda soru işaretleri bırakmıştı. 'ABD ve Yunanistan Türkiye'ye mi saldıracak?' soruları yüksek sesle sorulurken, açıklamalarda bulunan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ bölgedeki hareketliliği ve ABD'nin asıl planının perde arkasını anlattı.İki ülkenin arasındaki yakınlaşmayı değerlendiren Başbuğ, "ABD'nin Yunanistan ile ilgili yakınlaşması iki ülkenin de düştüğü acizlikten kaynaklanıyor. Yunanistan'ın muhakkak birine sarılması lazım. Fobi haline gelmiş Türkiye korkusu kendi başına hareket edemeyecek duruma getirdi. Yunanistan'da Türk düşmanlığı devlet politikası haline dönüştü. ABD için baktığınız zaman da Yunanistan tam biçilmiş kaftan. Miçotakis anahtar teslim ülkeyi verdi ABD'ye. Burada karşılıklı etkileşimler birbirini tetikledi. ABD için de bulunmaz bir fırsat. Hem Türkiye'yi çevreleyerek yedeğe almış oluyor hem de Rusya'yı" dedi.Dedeağaç'taki hareketliliğin doğrudan Türkiye'yi hedef almadığını vurgulayan Başbuğ, "Evet, etkenlerden biri bu ama şu konuyu görmekte fayda var. ABD'nin Dedeağaç ile ilgili faaliyetleri yeni bir hadise değil. 89 ya da 90 yılında ABD ile Yunanistan karşılıklı askeri iş birliği anlaşması imzaladılar. Bu anlaşma 2019 yılında ek protokolle bir takım ilavelere tabii tutuldu. NATO kapsamında tabii tutulan hususlar da şu; Dedeağaç'ta bir liman kurulması.Bu liman üzerinden Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere NATO'nun lojistik destek sağlaması, NATO kapsamında bu limanın modernize edilmesi. Maddelerden biri buydu. Yine ek protokolde birtakım adaların modernizasyonu, askeri üslerin geliştirilmesi gibi karşılıklı yapılan anlaşmalar var. Fakat bu Dedeağaç'taki bu anlaşmalar gereği yapılan faaliyetleri bir takım medya yeni bir gelişme ve Türkiye'ye karşı hamle olarak okudu. Doğru, Türkiye de bu amaçların içinde. ABD'nin bir taşla iki kuş vurma siyasetinin bir parçası. Ama doğrudan ABD Türkiye'yi hedef alıyor, Dedeağaç'a onun için çıkarma yapıyor gibi yaklaşım bana göre yanlış." ifadelerini kullandı.ABD'nin Yunanistan ile yaptığı son askeri faaliyetlerin birkaç amacının olduğunu söyleyen Başbuğ şu ifadelere yer verdi: Bir; Rusya'yı çevrelemek kuşatmak. İki; Türkiye'yi yedeğe almak. ABD bize aklı sıra gözdağı verdi. 'Seni yedeğe alırım, Yunanistan üzerinden ben yeniden kendime üsler açarım.' Bir niyet ve maksadı bu. ABD'nin görülmeyen bir niyet ve maksadı da Pire limanı. Oraya ciddi şekilde çöreklendiler. Orada da ciddi planlamalar yapıyor. Çin'i de engellemek istiyor. Böyle bir ortamda Miçotakis ayağına gelmiş ülke senin buyur demiş, ABD de haklı olarak bu fırsatı kaçırmaz.Bunun da üzerine anlaşmalar ve ek protokollerle birlikte bir askeri hareketlilik gördük. Dedeağaç'tan başlayan ve yukarıya doğru devam eden bir süreç işliyor. Burada NATO kapsamında yapılan anlaşmaları göz ardı etmemek lazım. Rusya da, Yunanistan'daki yapılanmadan rahatsızlığını dillendirmeye başladı. Giren tank ve askerlerden Bulgaristan ve Romanya'ya yönelik bir takım sevkiyatlar var. ABD yaptığı anlaşma kapsamında Bulgaristan'a 70'den fazla F-16 uçağı verecekti. Daha bu uygulanmadı. Asker sayısını da artıracaktı.Bunları bütün değerlendirdiğinde ABD sadece Dedeağaç değil, Bulgaristan ve Romanya dahil Rusya'yı Karadeniz Bölgesi'nde abluka altına almanın yollarını arıyor. Aynı zamanda Çin'i de dengelemek için bir takım faaliyetleri var. Türkiye açısından baktığımızda yedekleme ve gözdağı verip kuşatma faaliyetleri var. Ama ben hiçbir zaman ABD'nin tutup da Türkiye'ye bir takım askeri harekatlar yapacağına ihtimal vermem. Çünkü ABD Türkiye'yi savaşla karşısına almayacak kadar akıllı devlet. Bu soruyu sordular.Beyaz Saray'ın sözcüsü devletin de niyetini gösteren cümleler kurdu. Türkiye ile savaşı asla arzu etmeyiz. Bu ciddi bir gelişme olur. Biz işin o noktaya gelmesini istemeyiz dediler. Bu iş gerçek sahaya döküldüğünden vekalet savaşçıyla ya da 3 5 tane askerle olacak iş değil. ABD bunun çok iyi farkında. Türk ordusu da şu an dünyanın en iyisi. Dolayısıyla bu gelişmeleri savaş çığırtkanlığı olarak görmemek lazım. Ama yakından da takip edip ona göre pozisyon almak en iyi yol. Devlet şu an bunu yapıyor. Ama bazı medyalar bunu biraz daha abartılı görerek, Sanki ABD' Türkiye'ye savaş açacakmış gibi noktaya getirmek istiyorlar. Ben pek katılamıyorum bu yoruma.ABD Başkanı Joe Biden'ın iktidara geldikten sonra yaptığı ve açıklamaya değinen Başbuğ, "Biden dedi ki, 'Eski ABD geri döndü' dedi. Bu tesadüfen kurulan bir cümle değil. Bunun karşılığı ABD eski dünya düzenindeki yerine geri gelecek demektir. Neydi eski dünya düzeni. Rusya dağılmadan önceki kızıl tehdit, onun karşısında oluşturulmuş Bir NATO. Şimdi NATO ruhunu yitiriyor. Avrupa'da bir ordu dillendiriliyor PESCO. Türkiye'nin de Türk dünyası ile ilgili hamleleri var. Böylece ABD'nin elinde taşeron örgüt olan NATO, istikbali tehlikeye düşmüş bir kuruma dönüştü. ABD, Biden gelemden önce NATO'daki savunma kolejine bir rapor hazırlattı. O raporda, NATO ruhunu yitirdi. ABD NATO'yu diriltmek için bir şeyler yapmalı deniliyor. NATO ruhunu yitirdiyse ABD'nin yapması gereken ne? Kızıl tehdit sopasını uzatıp Avrupa devlerini gaza getirerek 'Rusya yine tehdit oluşturuyor' demeye getirecek.Bu ortamı yaratmanın yolu Rusya ile gerilimi tırmandırmak ve ABD'nin bu gerilimden nemalanması. ABD bunun için Karadeniz'de bir anda hamleler yapmaya başladı ama Avrupa devletleri gaza gelmedi. Almanya, Fransa buradaki gelişmelerde seyirci kalacağını gösterdi. Bir anda İngiltere devreye girerek, gemi göndermek zorunda kaldı. Çünkü ABD'nin de arkasında derin İngiltere var. ABD bu açıdan baktığında Doğu Avrupa'daki yapılanması ve eski tehditleri canlandırması için hamleler yapması lazım Şu an onu deniyor ama Avrupa'daki devletler artık uyandı. Yunanistan veya ABD'nin yapacağı harekata Türkiye başta olmak üzere uzaktan seyirci kalınır. NATO'nun 51'inci maddesinin işlemeyeceğini düşünüyorum.Yunanistan'ın Türk köylerinde gerçekleştirdiği komandolu tatbikatlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Başbuğ şu açıklamalara yer verdi: "Yunanistan bunu daha önce de yaptı. Provokasyon maksatlı yaptı. Türkiye Batı Trakya'daki Türklere sahip çıktığı için karşı hamle olarak Yunanistan bunu yaptı. Biz hemen protesto ettik ve dillendirdik. Yunanistan bu tür faaliyetlerini geri çekmek durumunda kaldı. Yunanistan Türkiye'yi her yerden provoke etmenin yollarını arıyor. Amaçları, Türkiye'yi saldırgan bir politikaya dönüştürmek ve Avrupa'ya dönüp tehdit altındayım bana yardım edin demek. Burada Yunanistan kendisini, destekleyecek yapıları hareketlendirmek ve Türkiye'yi provoke etmek için bu tür eylemlerde bulunuyor."