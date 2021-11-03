Nasır Nasıl Geçer? Nasır Neden Olur?
Nasır genellikle ayaklarda oluşan bir deri problemidir. Nasır oluştuğunda kişiler önce bunu görmezden gelir. Fakat nasır tedavisi yapılmadığında ağrılı bir hale gelerek hayat kalitesini düşürebilmektedir. Peki, nasır nasıl geçer? Nasır neden olur? Nasır ağrısına ne iyi gelir? İşte merak edilenler…
Nasır çoğu kişinin başına gelen dermatolojik bir sorundur. İlk başlarda görmezden gelinecek boyutlarda olsa da nasır giderek ağrılı bir hale gelir. Nasır tedavisi yapılmadığı zaman daha ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Nasır için gerekli önlemler alınmalı ve ilgili bölgenin bakımı sağlanmalıdır. Nasır nasıl geçer ve nasır neden olur soruları bu sebeple önemli konular arasında yer almaktadır.
Nasır Neden Olur?
Nasır çoğunlukla ayaklarda meydana gelmektedir. Bu yüzden nasır neden olur sorusuna verilecek ilk cevap ayakkabı tercihidir. Eski ve kalitesiz ayakkabılar giyildiğinde ayak derisi sürtünmeye bağlı olarak savunmaya geçer. Savunmaya geçen deri kalınlaşır ve bu süreç devam ettikçe şişer. Böylece daha ağrılı bir süreç ortaya çıkabilmektedir.
Nasır neden olur sorusuna cevap olarak şu maddeler de sıralanabilir;
- Eskimiş ve dar ayakkabı giymek,
- Sürekli topuklu ayakkabı giymek,
- Çıplak ayakla gezmek,
- Ayak bakımına dikkat etmemek
Ayrıca ayak dışında nasır birçok yerde görülebilir. Diğer bölgelerde oluşan nasır nedenleri de benzer sebeplerle oluşan dermatolojik problemlerdendir.
Nasır Belirtileri Nelerdir?
Nasır kolaylıkla fark edilen bir rahatsızlıktır. Nasırı gözle görebilir ve dokunduğumuzda rahatça hissediliriz. Deride oluşan kabarıklık ve pul pul görüntü nasır belirtileri için örnek verilebilir.
Nasır belirtileri için ayrıca şu maddeler de sıralanabilir;
1. İlgili bölgede derinin kalınlaşması,
2. Oluşan ağrı ve acı,
3. Nasır bulunan bölgeye bastırıldığında ağrının hafiflemesi,
4. Nasırlı olan bölgede kızarıklık
Nasır Nasıl Geçer?
Öncelikle bir dermatoloji uzmanına danışarak nasır tedavisi için bilgi alınması gerekmektedir. Evde doğal yöntemler nasır belirtileri için hafifletici olsa da nasır tedavisi için kesin ve net bir çözüm değildir. Fakat çok ciddi boyutlarda olmayan nasır belirtileri için pratik bir şekilde uygulayabileceğiniz yöntemler bulunmaktadır.
Nasır nasıl geçer sorusu için işte cevaplar;
-Aspirin ezilir ve çok az su damlatılarak macun kıvamına getirilir. Oluşan nasırlı bölgeye iyice sürülür. Bu karışımı 1 gece boyunca ayağınızda beklemeniz gerekmektedir.
- Ayak parmaklarının arası sürekli terliyorsa bu da nasır nedenleri arasında yer alacaktır. Parmak aralarına sürülen mısır nişastası sayesinde kuru kalan bölgelerde nasır oluşamayacaktır.
- Ananas nasırlı bölgeye konulup bekletildiğinde olumlu sonuçlar veren bir diğer seçenektir.
- Yeşil incirlerin suyu sıkıldıktan sonra her gün üç defa ilgili bölgeye sürülür. Bu hem nasırı iyileştirir hem de tekrar etmesine engel olur.
Nasır Tedavisi Nasıl Yapılır?
Nasır için genelde en merak edilen sorulardan biri de nasır tedavisi olmaktadır. Herhangi bir dermatoloji uzmanına danışıldıktan sonra genellikle nasır kremi kullanılmaktadır. Ayrıca ponza taşı ile zımpara yaparak da nasır belirtilerini hafifletebilirsiniz. Nasır genellikle kendiliğinden geçse bile ağrı ve şişlik durumunda nasır tedavisi uygulanması gerekmektedir.
Nasır Ağrısına Ne İyi Gelir?
Nasır ağrısı genellikle çok rahatsız edici bir durum haline gelmektedir. Bu sebeple en çok araştırılan konulardan biri de nasır ağrısına ne iyi gelir sorusudur. Nasır ağrısını geçirmek için en iyi yöntem macun halindeki aspirini uygulayıp beklemektir. Nasır ağrısı nasıl geçer sorusu için ayrıca reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar da bu durumun hafiflemesini sağlayacaktır. Soğuk kompres yapmak şişliğinizi hafifletecektir. Aynı zamanda herhangi bir şişliğiniz bulunmuyorsa sıcak bir duş alarak ayak bakımı yapmanız nasırlarınıza iyi gelecektir.