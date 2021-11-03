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El Titremesi Neden Olur? El Titremesine Neden Olan Hastalıklar Nelerdir?

El titremesi, vücudun bir bölümünün istemsiz hareketidir. Kas hareketini kontrol eden beyin bölgesinde çeşitli nedenlerle oluşur. Bu nedenle özellikle ellerin ve başın titremeleri, ciddi hastalıklardan kaynaklandığına inanılarak sıklıkla korku ve paniğe neden olur. Peki El Titremesi Neden Olur? El Titremesine Neden Olan Hastalıklar Nelerdir?

Ekleme: 3.11.2021 - 10:34 Güncelleme: 3.11.2021 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
El Titremesi Neden Olur? El Titremesine Neden Olan Hastalıklar Nelerdir?
Tıp dilinde tremor olarak adlandırılan El titremesinin birçok nedeni vardır ve çocuk, genç ve yaşlı fark etmeksizin her dönemde ve her yaşta görülebilir. Titreme, vücudun bir bölümünün istem dışı hareketi olarak tanımlanır. Peki El Titremesi Neden Olur? El Titremesine Neden Olan Hastalıklar Nelerdir? El titremesi sinirsel bir sorun olduğu için altında yatan pek çok sebep olabilir. Kesin tanı ancak bir uzman tarafından konulur İşte El titremesinin nedenleri ve el titremesine sebep olan hastalıklar

El Titremesi Neden Olur?


Psikolojik ve nörolojik bozukluklar, el titremesi belirtileri olarak ortaya çıkabilir. Dinlenme veya egzersiz sırasında el titremesi meydana gelebilir. Heyecan, stres, fiziksel yorgunluk, hipoglisemi, aşırı kafein alımı, akıl hastalığı vb. el titremesine neden olabilir ancak Parkinson, epilepsi, multipl skleroz, serebrovasküler tıkanıklık vb. gibi ciddi ve kronik nörolojik hastalıklar da el titremesi belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

El Titremesi Neden Olur? El Titremesine Neden Olan Hastalıklar Nelerdir?

El Titremesinin Nedenleri:


Stres: Gerginlik ve stres çoğu hastalığın temelidir. Sinirsel ve stresli stres sürecinde sinir sistemi ve kaslar bu durumla başa çıkmak için bazı sinyaller gönderir. Bu belirtilerden biri de el titremesi olabilir.

Yorgunluk: Gün içinde aşırı egzersiz, sürekli egzersiz ve ağır çalışma koşulları kas yorgunluğuna ve kasılmasına neden olabilir. Sinir sisteminde önemli bir yeri işgal eden kaslar yorulur ve gevşeyemezse istemsiz harekete neden olurlar.

Kafein Tüketmek: Kafein, gazlı içecekler ve asitli içeceklerin aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Yüksek kalori içeren gazlı içecekler ve asitli içecekler fazla kiloya neden olabilir. Kilo alımı diyabete neden olabilir. Düşük kan şekerinin neden olduğu el titremesi diyabet belirtisidir. Öte yandan diyabet, kalp hastalığı gibi birçok ölümcül hastalığa neden olabilir. Aşırı kafein alımı göğüste ani kalp çarpıntılarına ve el kaslarının istem dışı hareket etmesine neden olabilir.

Uyarıcı Maddeler: Uyarıcılar ilk kullanıldıklarında zihni açar ve vücuda güçlü ritmik güç sağlar. İlk kullanımdan sonra uyarıcı zihni köreltecek ve vücudun istem dışı hareketler yapmasına neden olacaktır. Tahriş edici maddelerin kullanımı başta eller olmak üzere vücudun birçok bölgesinde istemsiz ve durdurulamaz titremelere neden olabilir.

Parkinson: Parkinson hastalığına bağlı tek veya çift taraflı el titremeleri görülebilir. El titremesine yavaş hareketler, yavaş konuşma ve küçük yürüme gibi farklı nörolojik belirtiler eşlik eder. Parkinson hastalığı genellikle 50 yaş üzerinde başlasa da genç yaşta dahi görülebilmektedir. Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin üreten hücrelerin sayısındaki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Motor semptomların yanı sıra motor olmayan fiziksel beceri bozukluklarının yanı sıra zihinsel değişiklikler (sosyal, depresyon, anksiyete, karamsarlık) da düşük tansiyon, omuz ve sırt ağrısı gibi belirti ve semptomlar gösterir.

Epilepsi: Epilepsi, nöronlar arasındaki anormal iletişim nedeniyle ortaya çıkan nörolojik bir hastalık olarak kabul edilir ve nöronlar, sinir sisteminin temel birimidir. Bu duruma atfedilen epilepsi krizinde bazen tüm vücutta, bazen tek kolda veya bacakta kontrolsüz kontrolsüz kasılmalar ve titremeler görülür. İstemsiz hareketler kısa süreli de olsa hastalara ciddi zararlar verebilmektedir.

El Titremesi Tedavi Edilir Mi?


Tremorun tedavi sürecine başlayabilmek için tremorun neden olduğu psikolojik veya nörolojik hastalıkların net teşhisi yapılır. Artan stres, heyecan ve panik dönemlerinde istemsiz el titremeleri olabilir, ancak bunlar geçici el titremeleridir. Anksiyete ve kronik depresyonun neden olduğu nörolojik bozuklukların neden olduğu titremeler psikiyatri ile tedavi edilir. Nörolojik hastalıkların neden olduğu el titremesi, klinik muayene ile hastalık doğrulanır ve ilaç tedavisi uygulanır.

El Titremesi Neden Olur? El Titremesine Neden Olan Hastalıklar Nelerdir?

El Titremesi Nasıl Önlenir?


-Kan şekeri düzeyi dengelenmeli,
-Uyarıcı madde ve alkol kullanılmamalı,
-Gazlı içecekler tüketilmemeli,
-Uyku düzenine dikkat edilmeli,
-Sinir ve stresten kaçınılmalı,
-El egzersizleri yapılmalıdır.

El Titremesine Neden Olan Hastalıklar Nelerdir?


Hipoglisemi
Parkinson
Tremor
Epilepsi
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