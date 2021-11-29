Ülkenin çoğu yerinde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye genelinde dün ve bugün aralıksız devam eden fırtınalar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi ve binaların çatıları uçtu. Peki Okullar Tatil Mi? Okullar Lodos Yüzünden Tatil Olacak Mı?

Okullar Lodos Yüzünden Tatil Olacak Mı?



Güneydoğu bölgesinden gelen bilgilerle yakından takip edilmeye başladı. Günlük yaşamı büyük oranda etkileyen lodos okulların kapanmasına da yol açacak mı sorusu merak ediliyor. Peki? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama merak ediliyor.Kötü hava koşulları nedeniyle okulun kapatılıp kapatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamada. Bu konuyla ilgili bir duyuru yayınlandığında haber içeriğimize ekleyeceğiz.