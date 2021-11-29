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Canan Kaftancıoğlu'ndan yaz aylarında yalancılıkla itham ettiği Bakan Koca'ya teşekkür

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüse yakalanan anne ve babasıyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti. Kaftancıoğlu, birkaç ay önce Bakan Koca'yı yalancılıkla itham etmiş ve "Yüzü kızarmayacak nasıl olsa" ifadelerini kullanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan yaz aylarında yalancılıkla itham ettiği Bakan Koca'ya teşekkür
Ekleme: 29.11.2021 - 20:47 Güncelleme: 29.11.2021 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu'ndan yaz aylarında yalancılıkla itham ettiği Bakan Koca'ya teşekkür
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Bakan Koca'nın, anne ve babasının koronavirüs hastalığı sırasında ilgi ve desteğini esirgemediğini vurgulayan Kaftancıoğlu, 'Sağlık Bakanı Sn.Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ankara Şehir ve Ordu Umut Hastanesinin tüm sağlık emekçilerine Dr. İhsan Bey ve Dr. Serkan Bey şahsında sonsuz teşekkürler' ifadelerini kullandı.



BAKAN KOCA'YI YALANCILIKLA İTHAM ETMİŞTİ

Kaftancıoğlu, 8 Mayıs 2021 tarihinde, Bakan Koca'nın 'Yaz bitiminde 18 yaş ve üstü herkes aşılanabilir' açıklamasını alıntılayarak, 'Yüzü kızarmayacak nasıl olsa' diyerek 'yalancılıkla' suçlamıştı.

Kaftancıoğlu, Bakan'ı hedef alarak, 'Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan.' demişti.

Haziran ayında, Türkiye'deki 18 yaş ve üzerindeki herkes için aşı randevu sistemi erişime açılmıştı.
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