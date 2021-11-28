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Avukatı dosyaları çaldı şüpheliler firar etti

Fetullah Gülen’in avukatı Adnan Şeker’in de bulunduğu 6 sanığa verilen mahkûmiyet kararının gerekçesi açıklandı. 10 bin terör şüphelisi sızdırılan bilgilerle firar etti.

Avukatı dosyaları çaldı şüpheliler firar etti
Ekleme: 28.11.2021 - 12:30 Güncelleme: 28.11.2021 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Avukatı dosyaları çaldı şüpheliler firar etti
FETÖ/PDY üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini rüşvetle sızdırdığı suçlamasıyla aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in de bulunduğu 6 sanığa verilen mahkûmiyet kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçede yer verilen yazışma ve tape kayıtlarına göre, sanık Adnan Şeker'in sızdırdığı UYAP kayıtlarıyla hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen FETÖ'cüler yurt dışına firar etti.



35 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 29 Eylül'de görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker, eski icra memuru kardeşi Yaşar Şeker, diğer kardeşi Musa Şeker, Nazif Gürkan Şen, Hilal Kamacı ve Betül Fırat, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Adnan Şeker'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'zincirleme şekilde rüşvet vermek', 'gizliliği ihlal' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 35 yıl hapis cezası verdi. Aynı suçlardan sanık Musa Şeker'e 28 yıl 9 ay, eski icra dairesi katibi Yaşar Şeker'e 29 yıl 4 ay 15 gün, avukat Hilal Kamacı'ya 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Rüşvet karşılığında hakkında yakalama kararı verilen FETÖ şüphelilerine ilişkin örgüt avukatlarına bilgi veren eski zabıt katibi Nazif Gürkan Şen ise aynı suçlardan 32 yıl 1 ay, başka bir mahkemede FETÖ üyeliğinden yargılaması süren avukat Betül Fırat da 'gizliliği ihlal' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef bütün suçlardan beraat etti.



SIZDIRILAN BİLGİLERLE FİRAR ETTİLER

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda Şeker'in başında olduğu şebekenin rüşvet karşılığında örgüt üyelerinin soruşturma bilgilerini nasıl sızdırdıkları, tape kayıtları, yazışmalar, itiraf içeren sanık beyanları ile teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller ayrıntılarıyla yer aldı. Bu yazışma ve tape kayıtlarına göre, sanık Adnan Şeker'in sızdırdığı UYAP kayıtlarıyla hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen FETÖ'cüler yurt dışına firar etti.



SORGULAMA İŞİNİ KARDEŞİ SÜRDÜRDÜ

Kararda yer alan sanıkların telefon mesajlarına göre de Adnan Şeker, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sorgulama işini kardeşi Yaşar Şeker sürdürdü. Yaşar Şeker, 'Ömer' kod adını kullandığı WhatsApp hesabından, 15 Ekim-29 Kasım 2018 tarihlerinde eski zabıt katibi Nazif Gürkan Şen'e 212 kişinin sorgusunu yaptırdı. Aynı tarihlerde Adalet Bakanlığı'ndan yoğun sorgulama gerçekleştirilen bilgisayarın kime ait olduğunun sorulması üzerine paniğe kapılan Şen, yaptığı usulsüzlüğün ortaya çıkması halinde başının belaya gireceğini Yaşar Şeker'e yazdı.


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