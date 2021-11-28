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Beyaz Gazete
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Almanya'da terör örgütü PKK yanlıları yürüyüş düzenledi!

Başkent Berlin'de toplanan göstericiler, terör örgütü PKK yanlısı sloganlar attı. Eylemlerin devam ettiği sırada polis ekipleri, müdahalede bulunarak bazı kişileri gözaltına aldı.

Ekleme: 28.11.2021 - 22:30 Güncelleme: 28.11.2021 - 22:31 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da, terör örgütü PKK'ya yönelik sık sık düzenlenen eylemler arasına bir yenisi daha eklendi.

TERÖR PROPAGANDASI YAPTILAR

Başkent Berlin'de PKK yasağının kaldırılmasını isteyen binlerce kişi sloganlar ve marşlar eşliğinde terör propagandasında bulundu.

AVRUPALI PARTİ VE ÖRGÜTLERİN DE OLDUĞU AKTARILDI

Yürüş yaptıkları esnada taşkınlıkta bulunan göstericilerin arasında Avrupalı parti ve örgütlerin de olduğu aktarıldı.



POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Eylem boyunca, terör örgütü PKK sempatizanlığı yapan kişilere bir müddetten sonra güvenlik güçleri müdahalelerde bulunarak, bazı kişileri gözaltına aldı.


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