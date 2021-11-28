Almanya'da terör örgütü PKK yanlıları yürüyüş düzenledi!

Almanya'da, terör örgütü PKK'ya yönelik sık sık düzenlenen eylemler arasına bir yenisi daha eklendi.Başkent Berlin'de PKK yasağının kaldırılmasını isteyen binlerce kişi sloganlar ve marşlar eşliğinde terör propagandasında bulundu.Yürüş yaptıkları esnada taşkınlıkta bulunan göstericilerin arasında Avrupalı parti ve örgütlerin de olduğu aktarıldı.Eylem boyunca, terör örgütü PKK sempatizanlığı yapan kişilere bir müddetten sonra güvenlik güçleri müdahalelerde bulunarak, bazı kişileri gözaltına aldı.